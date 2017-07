Madagascar: Protection sociale élargie - Une disposition pour les agriculteurs en gestation

Des enquêtes et des concertations sont en cours avec toutes les parties concernées par ce projet, dont le « Tranoben'ny Tantsaha Malagasy ». Jeune et employabilité. Les communicateurs de la CNaPS présents sur les lieux ont déclaré être satisfaits de l'intérêt que les jeunes portaient sur protection sociale.

La Caisse nationale de Prévoyance sociale (CNaPS) a apporté des informations allant dans ce sens, lors de sa présence au Salon de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi qui s'est tenu à l'Hôtel de Ville les 21 et 22 juillet derniers. En effet, la CNaPS a fait savoir que la protection sociale en faveur des agriculteurs (ici, générique désignant les cultivateurs, les pêcheurs et les éleveurs) figure parmi les perspectives d'avenir de cette caisse nationale.

