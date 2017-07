Algérie: Une sélection nationale qui brille et qui demande plus d'attention...

Tels des gladiateurs, la sélection nationale d'athlétisme handisport s'est présentée à Londres en terrain conquis, nullement impressionnée par les armatures technologiques portées, de plus en plus, par les athlètes sur les pistes, de nos jours.

Si le mental est un facteur primordial dans une compétition, nos capés n'ont pas flanchés et donc rempli comme il se doit leur contrat, une 7e place aux 8es Championnat du monde d'athlétisme de Londres.

Saluons au passage la merveilleuse performance de l'athlète Bahlaz Lahouari qui a offert la 9e médaille d'or à l'Algérie lors de la clôture des Jeux, avec, cerise sur le gâteau, un record du monde en poche pour cet athlète hors pair qui revient de Londres avec deux médailles en vermeil à son actif

Le 8e Championnat du monde handisport d'athlétisme, s'est donc achevé, dimanche soir, à Londres, sur la suprématie de l'Empire du milieu, la délégation chinoise repart du vieux continent, avec dans ses bagages, un lourd «butin» de 65 médailles, tout métal confondus, dont 30 en vermeil, suivi en seconde et troisième place par les représentants des Etats-Unis et celle de Grande-Bretagne, une logique tout à fait respectée, étant donné que ce trio forme, la prédominance du handisport mondial. Ce rassemblement sportif a vu la participation de plus de 1 300 athlètes représentant 90 pays.

Encore une fois, l'équipe algérienne d'athlétisme handisport, n'a pas failli à sa réputation, elle a fait preuve de professionnalisme, de rigueur, même si certains podiums lui ont échappé maladroitement, comme ce fut le cas malheureusement pour l'athlète Mohamed Berrahal et de sa mésaventure kafkaïenne lors de sa course du 400 m fauteuil, dont le litige est désormais sur le bureau du comité d'organisation.

Il n'en demeure pas moins, que nos représentants, n'ont pas à rougir de leur 7e place, car les 19 athlètes du cru, qui composent l'ossature de cette équipe, se connaissent parfaitement pour avoir déjà participé pour beaucoup d'entre eux, à de nombreuses joutes.

L'équipe se compose de six filles, entre championnes du monde et championnes olympique, à l'image de Nassima Saïfi double médaillée d'or à Londres, ou de la doyenne Medjmedj qui est passée à côté de ce Championnat du monde.

Chez les garçons nous citons, les jumeaux Baka qui se sont hissés sur la première et seconde marche du podium. Le staff technique essaye aussi d'insuffler du sang nouveau avec l'intégration de deux nouveaux athlètes, pour offrir différents podiums à l'Algérie.

Si ce rendez-vous londonien est de loin le meilleur du point de vue performances, avec 19 médailles engrangées dont 9 en or, 4 en argent et 6 en bronze, il fera certainement oublier la contre performance de Doha en 2015.

Les pistes de l'Olympic Stadium de Londres est un concentré de technologie et de prouesses techniques, une profusion de prothèses, dernière génération à différents usages sont omniprésentes dans les startings blocks et dont sont équipés la plupart des athlètes, de l'hémisphère nord.

Si une large majorité d'athlètes professionnels aiment s'équiper de prothèses cheetah, c'est que les chercheurs se sont inspirés de la patte du guépard pour fabriquer de tels bijoux, de haute performance. Leur seul inconvénient réside dans le prix. Pas moins de... 10.000 euros pour une seule prothèse, mettant ainsi des milliers d'athlètes sur le carreau.

Au-delà des chiffres et de la moisson gratifiante que nous a offert notre équipe d'athlétisme durant ces neuf jours de compétition de haut niveau, les responsables du secteur ainsi que le staff ne devraient pas se contenter de ses résultats positifs, mais aller de l'avant en donnant tous les moyens nécessaires considérant la volonté existante.

Toute l'équipe, l'a encore prouvée. Mais pour être au niveau mondial, il faud plus de travail en amont pour dénicher les pépites de demain qui feront briller l'handisport algérien et déploieront plus que jamais, l'emblème national sur tous les continents.

A signaler que dans le top dix, on retrouve deux pays maghrébins à savoir la Tunisie et l'Algérie. Un classement fort remarqué qui indique le degré de maturité dans le domaine de l'handisport pour ces deux pays moteurs pour le monde arabe et l'Afrique ; le Maroc n'étant pas en reste puisque qu'il s'est classé à la 11e place parmi 90 pays participants.