Algérie: Le pays enregistre des progrès importants dans la lute contre le SIDA

«Si cela continue, nous atteindrons l'objectif mondial de 30 millions de personnes en traitement d'ici 2020», a ajouté M. Sidibé, estimant que son organisation avait atteint l'objectif 2015 de 15 millions de personnes sous traitement et nous sommes en train de doubler ce chiffre, pour arriver à 30 millions et atteindre l'objectif 2020», a-t-il assuré.

A cet effet, dans son document, l'ONU Sida a indiqué que plus de la moitié des personnes porteuses du VIH (53%) ont désormais accès au traitement contre le VIH, et les décès liés au Sida ont diminué depuis 2005.

«Au niveau mondial, le progrès a été significatif, mais du travail reste néanmoins à faire», a noté le directeur exécutif de l'ONU Sida, Michel Sidibé, en faisant observer que la progression vers les objectifs 90-90-90 s'est montrée timide au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ainsi qu'en Europe de l'Est et en Asie centrale où les décès liés au Sida ont augmenté respectivement de 48% et de 38%.

