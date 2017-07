Madagascar: Rugby Top 20 - TF Anatihazo boude le comité ad-hoc

Concernant les trois autres matchs, VTMA dispose de 6 à 3 la formation de 3F5, XV FA et UIRC se sont séparés sur un score de 18 partout et US Ankadifotsy contre US Ikopa 15 partout.

En ouverture, TAM Anosibe bat Matadore Anosipatrana, champion de Tana ville par 33 à 21. Une des rencontres très attendues, 3FB s'est imposé sur un score de 27 à 22 contre TF Anatihazo. Et quant aux autres résultats, l'UAS Cheminots a défait XV Family par 23 à 17 et TFM Ankasina pour sa part, a écarté Iarivo RC par 22 à 15.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.