Madagascar: À Ampasika, un 4×4 démolit un poteau de la Jirama

Le coût de cette infrastructure détériorée s'élève à plus d'un million ariary, la main d'œuvre et le prix d'un poteau neuf sont à la charge de celui qui l'a détruit ou endommagé.

Les employés de la Jirama étaient venus sur place pour effectuer un constat et le dépannage. Car plusieurs câbles de haute tension sont portés par ce poteau. Ils ont dû couper l'alimentation en électricité dans plusieurs quartiers. De nombreux foyers ainsi que les bureaux au bloc administratif, des hôpitaux, des stations audiovisuelles et des entreprises ont dû attendre la fin des travaux pour pouvoir se remettre à fonctionner.

La voiture venait de l'Hôtel de ville et a terminé sa course folle sur le pilier en béton. Le train avant ainsi que le capot et même un pneu sont totalement abîmés Le courant électrique a été coupé dans plusieurs quartiers de Mahajanga pendant trois heures de temps.

