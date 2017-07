Algérie: Un festival international de musique diwane devant un public épars

Pour rappel cette 9e édition a vu se produire le quartet Afrocubano mené par le Jazzman Omar Sosa, qui a enchanté les spectateurs en plus d'une fusion harmonieuse et bien élaborée avec le groupe Jil Diwan El Kandoussi.

Par ailleurs, encore une fois, la programmation «retombe dans les mêmes travers», souligne les habitués de la manifestation à l'APS, qui regrettent de ne pas voir «assez de diwane, de gnawa et de stambali sur scène alors que plusieurs troupes algériennes peuvent faire office de têtes d'affiche et que les lauréats du festival national de Béchar restent encore peu exploités».

Au-delà de la délocalisation, ce festival, élaboré «uniquement grâce à des reliquats de précédentes éditions», selon son commissaire, a été raccourci de deux jours en plus d'être passé d'une périodicité annuelle à biennale, après l'annulation de l'édition 2016 et la restructuration des festivals décidée par le ministère de la Culture.

Les observateurs de la scène culturelle et les habitués de l'événement, on ainsi relevé «l'inadéquation du lieu choisi avec l'esprit de ce festival».

Certes, des manifestations organisées à l'Opéra ont déjà affiché salle comble et attiré un grand nombre de spectateurs, mais il faut savoir que les organisateurs de ces événements avaient mis à la disposition du public et des médias des bus spéciaux, ou bien ces manifestations étaient tout simplement destinées à une catégorie ayant les moyens d'accéder à l'Opéra d'Alger.

Le Festival international de musique diwane a clôturé sa 9e édition, dimanche dernier, avec un spectacle animé par le groupe targui Tikoubaouine et le marocain Mehdi Nassouli, regroupant une fusion festive de gnawa marocain et du blues du désert.

