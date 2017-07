Congo-Kinshasa: Libéralisation du secteur de l'énergie électrique - Ingele Ifoto appuie sur l'accélérateur !

Bientôt, les kinois, en particulier, les congolais, en général, pourront dire adieux au phénomène délestage. Mieux, à la pénurie de l'énergie électrique. C'est là, le vœu ardent de Jean-Marie Ingele Ifoto, le Ministre de l'Energie et Ressources Hydrauliques de la République Démocratique du Congo.

Ses speechs à l'ouverture comme à la clôture du deuxième atelier sur la réforme du secteur de l'électricité l'illustrent. En effet, lundi 17 juillet, il recommandait aux participants à ces assises centrées autour des derniers réglages pour une libéralisation effective du secteur d'électricité, de bien vouloir se mettre à la tâche pour la mise en place prochaine de deux structures incontournables. Il s'agit de l'Autorité de Régulation et de l'Agence d'Electrification Rurale consacrées par la loi de juin 2014 ayant instruit la libération de la fourniture et la production de l'énergie électrique.

Vendredi 21 juillet, lors de la clôture de ce rendez-vous de cinq jours tenus à Kinshasa, Ingele Ifoto a salué le travail abattu et la série des textes réglementaires validés pour une promulgation dans les jours qui viennent. Sauf imprévu, d'ici la fin de l'année, la mise en place de ces deux organes devrait avoir lieu. Ingele Ifoto y met un point d'honneur car, à ses yeux, il y a urgence pour une fourniture amplement par la SNEL et d'autres entreprises, de l'électricité à tous les congolais. D'où, en tant que Ministre de tutelle de ce secteur, veut-il appuyer sur l'accélérateur.

Ce deuxième atelier a porté sur la validation du deuxième lot des textes portant mesures d'application de la Loi n°14/011 qui, le 17 juin 2014, portant ouverture du secteur et le marché de l'électricité à l'investissement privé. "La libéralisation du secteur de l'électricité a été plus que nécessaire, au vu du diagnostic malheureux que tout observateur a pu porter sur ce secteur ", a dit Ingele durant l'ouverture dudit atelier. Ce, avant de poursuivre, en citant les différentes raisons qui alimentent sa conviction d'ouvrir ce domaine. Notamment, l'accès à l'électricité insignifiant avec à peine 9% de la population contre une moyenne africaine subsaharienne supérieure à 30%, le contraste flagrant entre ce taux et les énormes potentialités hydroélectriques de plus de 100 000 MW, dont seulement 2 500 aménagés, qu'a la RDC.

En plus de cela, il a épinglé l'absence de vision sur le développement du secteur. A la clôture, le Ministre de l'Energie et Ressources Hydrauliques a reconnu que les participants, dans leurs recommandations, ont attiré son attention sur le caractère urgent qu'eux aussi attachement à l'installation diligente des organes de gestion de deux structures issues de la loi de juin 2014 sur la réforme du secteur de l'électricité. "J'ai pris bonne note que ces structures auront besoin, au plus tôt, d'un soubassement constitué par deux piliers, à savoir: le document de politique du secteur et les modalités de financement de leurs activités comme voulu par la loi qui a motivé leur création.

Disposer sans tarder d'une politique sectorielle est un impératif majeur sur lequel nous devrons nous atteler dès la clôture de cet atelier. Par ailleurs, sans modalités concrètes de mise en œuvre des flux financiers du secteur, les deux structures ne seront que des éléphants blancs. La réflexion sur ce dernier point devra donc être approfondie et aboutir rapidement ", confie-t-il. Ingele Ifoto, avant d'éteindre les lampions sur cet atelier, a déclaré avoir fait siens " l'ensemble des recommandations issues de ces travaux ". "Je m'engage à les communiquer au Gouvernement de la République pour des dispositions utiles à prendre ", a-t-il rassuré.