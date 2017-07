Ile Maurice: Assemblée générale d'Air Mauritius - Nouveau patron, nouveau plan

Fraîchement nommé, le Chief Executive Officer (CEO) d'Air Mauritius (MK), Somas Appavou, qui succède à Megh Pillay, s'attelle déjà à ses nouvelles tâches. Il a en effet annoncé, lundi 24 juillet, que toutes les équipes de MK et lui travaillent sur un plan qui sera prêt dans quelques mois. C'était à l'occasion de l'assemblée générale annuelle de la compagnie, au Hennessy Park Hotel, à Ébène.

Lors de l'assemblée générale, plusieurs décisions ont été avalisées et plusieurs questions soulevées. «Pourquoi les pilotes étrangers sont-ils favorisés au détriment de leurs collègues mauriciens ?» a demandé un des actionnaires.

Arjoon Suddhoo, le président du conseil d'administration de la compagnie nationale d'aviation, a affirmé que la majorité des Mauriciens seront recrutés, mais il faut avant tout prendre en considération l'aspect de sécurité. Au total, 51 % des pilotes sont Mauriciens. MK procède actuellement au recrutement de 20 pilotes additionnels.

En outre, Arjoon Suddhoo a souligné que les actionnaires «ont montré une grande satisfaction car, pour la première fois, MK a dépassé la barrière des profits de Rs 1 milliard». En effet, MK a réalisé des bénéfices de Rs 1,06 milliard pour l'année financière 2016-2017.

De plus, la compagnie aérienne a non seulement dépassé le nombre de sièges (2,1 millions), mais elle a également battu le record des passagers (1,6 million).

Raj Juggurnauth, un des actionnaires, de son côté, a suggéré de prendre des décisions afin d'augmenter les revenus de MK. Notamment en diminuant les dépenses inutiles, en évaluant chaque département ou encore en analysant les failles...

Il a, par ailleurs, fait ressortir qu'il faudrait revoir la politique de recrutement. «Si on recrute des employés dans Airmate, pourquoi recruter au niveau du Management chez Air Mauritius ?» Raj Juggurnauth estime que ce n'est pas une bonne pratique. La direction de MK a alors annoncé la mise en place d'une Task Force pour revoir le système de recrutement.

Pertes de Rs 5,5 milliards

Les actionnaires se sont également interrogés sur les pertes de Rs 5,5 milliards dues au hedging durant la période 2008-2009.

Ils ont voulu savoir si des sanctions légales seront prises contre ceux qui ont fauté. Arjoon Suddhoo a expliqué qu'aucune sanction légale ne peut être prise. «Si jamais il y a une possibilité de le faire, nous le ferons.»

Kris Sunnassy, secrétaire de l'Union of Employees d'Air Mauritius Ltd, a, pour sa part, fait ressortir que le consultant français CAPFOR a été recruté par MK pour revoir la négociation salariale. «Ce système ressemblera à celui du Pay Research Bureau.»

Selon lui, un rapport salarial sera remis à la direction de la compagnie d'aviation nationale. Il explique que le consultant viendra avec des recommandations qu'il transmettra à la direction.

Cette dernière approchera par la suite les syndicats pour des négociations. «Dans sa réponse, le Chairman (Ndlr, Arjoon Suddhoo) a affirmé que cela prendra trois mois.»

Quant à Raja Button, qui a agi en tant qu'Officer in Charge en l'absence de CEO au sein de MK, il a affirmé «qu'il y a pas mal de travaux à abattre et qu'on est en train d'assurer l'avenir de la compagnie».

Le board de MK plus proche du MSM

Doreen Fong Weng-Poorun, qui était Senior Chief Executive au ministère du Tourisme sous Xavier Duval, ainsi que Daniel Mackay et Marc Hein, qui avaient soutenu Megh Pillay après son licenciement, n'ont pas souhaité être réélus sur le comité d'administration de MK. Plusieurs proches du gouvernement, notamment du MSM, font partie des nouveaux élus.

Parmi eux, Nayen Koomar Ballah, secrétaire au cabinet et proche de lady Sarojini Jugnauth, Ammanah Ragavoodoo, avouée qui faisait partie du panel légal de Pravind Jugnauth dans l'affaire MedPoint, Anwar Abbasakoor, avoué et candidat battu du Muvman Liberater en 2014 et Derek Lam Po Tang, directeur du groupe familial du même nom.

Du côté des anciens, on retrouve Prakash Maunthrooa, nommé conseiller spécial du conseil d'administration de MK, Bissoon Mungroo, partisan du MSM, Yoosuf Salemohamed, président d'Enterprise Mauritius et Banoomatee Veerasamy, sœur du ministre Vishnu Lutchmeenaraidoo et Dev Manraj, secrétaire financier aux Finances.