Afrique: Jeux de la Francophonie - Une ouverture en sons et lumières

D'autres infrastructures sont sorties de terre, comme le village des athlètes ou une salle polyvalente de 2 500 places. Et malgré un contexte sécuritaire tendu en Côte d'Ivoire, la moisson des médailles a démarré depuis le week-end dernier. A noter que huit disciplines sportives sont au programme : athlétisme, basket-ball, football, tennis de table, lutte, judo, handisport et cyclisme. En culture, ce sont 10 concours qui ont retenu l'attention.

Les Jeux de la Francophonie réunissent en effet les pays ayant en commun cette langue pendant une semaine où sport et culture sont au centre de la quête des médailles. Jusqu'au 30 juillet prochain, ce sont 43 pays qui rivaliseront d'adresse et de talent. 30 ans après leur naissance, les Jeux de la Francophonie effectuent un quatrième passage en Afrique (Rabat/Casablanca en 1989, Antananarivo en 1997 et Niamey en 2005). Pour l'occasion, l'emblématique stade Félix Houphouët-Boigny a été rénové, tout comme le Palais des Sports de Treichville.

Près de 10 000 spectateurs ont assisté, le 21 juillet 2017, à l'ouverture des 8e Jeux de la Francophonie au stade Houphouët-Boigny d'Abidjan. Une ouverture marquée, comme de tradition, par le défilé des délégations, les discours de circonstance mais aussi un concert animé entre autre par le groupe ivoirien Magic system, ainsi qu'un spectacle de sons et lumières. « La Côte d'Ivoire est heureuse et fière d'accueillir les Jeux.

La compétition sportive et culturelle s'est ouverte le 21 juillet dernier à Abidjan avec près de 4000 athlètes et artistes.

