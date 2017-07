Afrique: Lutte - Un premier laurier pour le Cameroun aux jeux de la Francophonie

Gertrude Yondo a décroché une médaille de bronze samedi dernier.

La lutte a offert sa première médaille au Cameroun samedi dernier, avec Gertrude Yondo. L'athlète a en effet décroché le bronze chez les 60 kg. Un laurier au goût amer cependant selon la lutteuse, qui regrette des décisions arbitrales litigieuses lors de sa défaite (12-9) en demi-finale face à la Roumaine Denissa Fodor. « J'ai le sentiment d'une victoire volée et je suis très choquée car lorsqu'on s'est préparé pour un objectif et qu'on ne l'atteint pas à cause de ce type de décision... Mais c'est aussi ça le sport. Je vais me contenter de cette médaille de bronze et me préparer pour les prochaines échéances », a-t-elle déclaré au site Internet press-sport.com.

Hier, les Lions U20 ont battu le Congo (2-0) au Parc des Sports d'Abidjan pour leur deuxième sortie en football. Les buts camerounais ont été inscrits par Ndam et Nguidjol. Lors de la première journée le Cameroun a été tenu en échec (0-0) par le Mali. Les poulains du coach Christophe Ousmanou joueront leur qualification demain contre le Niger. Il faut dire que les débuts des sportifs camerounais à ces 8e Jeux de la Francophonie ont été mitigés. En basket-ball, les Lionnes ont réalisé une mauvaise entame de compétition après leur défaite (43-58) contre la Roumanie.

Le match de la deuxième journée contre la Tunisie hier soir était l'occasion pour Ange-Marie Mfoula et ses coéquipières, de se racheter et enfin lancer leur tournoi. Mauvais débuts aussi en tennis de table pour les pongistes camerounais, battus (2-0) par la Côte d'Ivoire, puis par le Canada (2-0). Anissa Soleil Mewo et Vomo Sepjeu n'ont pas fait le poids face à leurs adversaires, par « inexpérience », selon le staff technique camerounais.

Les lutteurs Roland Tambi (-61 kg) et Ambassa Nya (-70 kg) ont été battus en finale pour le bronze tandis qu'Essombe Tiako (-58 kg) était en compétition au moment où nous mettions sous presse hier avec l'espoir de décrocher une première médaille d'or pour le Cameroun.