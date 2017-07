Cameroun: Littérature et ARTs dramatiques - Elise Mballa Meka reprend les rênes

« Nous vous ferons un bilan de l'état de votre société, qui ne va pas si mal que certains veulent bien le faire croire. En 2009, 2010, 2011 et 2013, nous faisions des répartitions régulièrement. Mon souhait, c'est que nous recommencions à soutenir les artistes, et que nous puissions réaliser toutes les missions de la Sociladra », a-t-elle déclaré peu de temps après sa réélection à 19 voix contre sept pour Richard Keuko, son principal concurrent. Elle retrouve ce poste pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Elle sera accompagnée dans ses tâches de quatre vice-présidents.

Le choix de la continuité. Le 22 juillet dernier, les ayants-droit de la catégorie A (littérature, arts dramatiques, arts dramatico-musical et chorégraphique et autres arts du même genre) ont réélu Elise Mballa Meka à la tête de la Société civile des droits de la littérature et des arts dramatiques (Sociladra). Elle a été reconduite au poste de PCA par un vote des 27 membres du Conseil d'administration, issus de la liste consensuelle au terme des travaux de la plateforme de ce secteur.

