Afrique: Huitièmes jeux de la Francophonie - La RDC a décroché sa première médaille d'or

Le Congolais Makorobondo Salukombo Ka a offert, le 23 juillet, à la RDC sa première médaille d'or aux huitièmes jeux de la Francophonie. L'athlète a remporté le marathon avec un temps de 2h27 mn 54 s. C'est après le faux pas en lutte libre avec 4 combats perdus et la défaite des Léopards, un but à zéro, le 22 juillet, face à l'équipe de football du Canada-Québec.

La Représentante personnelle du chef de l'État à la Francophonie, présente dans la capitale ivoirienne, s'est réjouie de cette médaille d'or. Pour Isabel Machik Tshombe, son attente pour ces jeux de la Francophonie était de « voir la République démocratique du Congo effacer le triste épisode d'il y a 4 ans aux jeux de Nice et qu'aujourd'hui, la cocarde RDC puisse effectivement ramener des médailles comme elle en a ramené au Liban tant en culture qu'en sport ». Quand on se tape d'être le premier pays francophone, a-t-elle dit, je crois qu'on doit aussi montrer qu'on a la tête et les jambes. Et, a poursuivi Isabel Machik Tshombe, c'est très important pour nous.

Une présence plus qu'encourageante

Pour encourager les compétiteurs congolais du volet culturel, la représentante du chef de l'État à la Francophonie s'est personnellement déplacée, le 23 juillet, à la Bibliothèque nationale, site de concours de certaines disciplines culturelles. Isabel Tshombe a rencontré et encouragé Jocelyne Kajangu nominée en littérature et le sculpteur Bigumbi Poto Galo avec qui elle a échangé avant de visiter les œuvres du photographe Magloire Mpaka et du peintre congolais Wess exposées sur place. La représentante personnelle du chef de l'État à la Francophonie a dit croire en la qualité des œuvres des artistes et leur savoir-faire et s'est dite optimiste de voir la RDC décrocher d'autres médailles du côté de la culture.

En marge des huitièmes jeux de la Francophonie, il s'est tenu, du 22 au 23 juillet à l'Hôtel Ivoire, la 4e Conférence des ministres francophones de la Culture. La RDC y a également participé. La délégation congolaise était conduite par la ministre de la Culture, Astrid Madiya. Et la représentante personnelle du chef de l'État à la Francophonie était de la délégation. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Michaelle Jean, a assisté à l'ouverture de cette réunion ministérielle, organisée seize ans après celle de Cotonou en 2001. Dans son allocution, elle a notamment rappelé que «Francophonie et diversité culturelle étaient indissociables »

La RDC, à travers sa ministre chargée de la Culture, a présidé une de quatre sessions de cette réunion ministérielle dont les questions ont porté sur « la régulation mondiale des enjeux et défis culturels ». Il a été noté que quatre axes de réflexion ont été privilégiés par la conférence. Il s'est agi de la régulation mondiale des enjeux et défis culturels à l'ère du numérique, de la culture et le développement humain durable, de l'économie de la culture et de la coopération et la solidarité internationale. À l'issue de la conférence, une déclaration et un plan d'action ont été adoptés. Pour Isabel Tshombe, la quatrième conférence des ministres francophones de la Culture a été une réunion très importante. Elle a noté que la déclaration qui en est sortis « va permettre à chaque État de pouvoir conjuguer les aspirations de la Francophonie et de les traduire dans des textes législatifs mais aussi d'avoir une solidarité francophone pour défendre ces acquis à travers toutes les instances internationales ».