Congo-Kinshasa: L'extrait de Mapapu totalise plus d'une centaine de vues sur YouTube

Posté depuis le 20 juillet, deux jours avant le single dont il annonçait la sortie effectuée sur les sites de téléchargements en ligne à dater du 22 juillet, le teaser du premier single de Moli Mokelenge ne passe pas inaperçu au regard des mélomanes kinois.

C'est en attendant la vidéo, qui ne devrait pas traîner, rassure Moli, qu'un avant-goût est ainsi donné par le teaser publié depuis jeudi dernier sur la chaîne YouTube du chanteur.

Il invite les mélomanes à y regarder l'extrait du clip qui avait totalisé 120 vues, l'après-midi du 24 juillet. Il les prie d'y faire un tour de la sorte : « Allez-y, likez, commentez. Nous avons besoin de vos suggestions pour avancer. Qu'importe que vous ayez un avis positif ou négatif, n'hésitez pas à l'émettre ».

Et, à l'ère des réseaux sociaux, il y a lieu également de le suivre sur son compte Twitter Molife Mokelenge et sa page Facebook Moli Mokelenge. L'artiste ajoute à propos : « Je suis prêt à vous lire et vous prie de faire une large diffusion de toutes mes publications ».

Le single Mapapu qui, on l'espère donnera des ailes à Moli, est un mélange entre le blues, le mutuashi et la rumba. Intrigué par ce drôle d'assortiment musical, Le Courrier de Kinshasa lui a demandé comment il en était arrivé là.

C'est avec un sourire qui ne le quitte presque jamais d'ailleurs qu'il a répondu : « En fait, c'est comme cela que moi je fonctionne.

C'est comme préparer du bitoto, ce plat sent tellement bon et fait saliver. J'ai fait pareil en mettant ensemble du R'nB, de la rumba et du folk. C'est une nouvelle sauce appétissante offerte aux Congolais. C'est une autre manière de penser la musique congolaise ».

Moli est de ceux qui aiment s'assurer que les choses sont bien faites quitte à, s'il le faut, donner lui-même la ligne directrice. Aussi nous a-t-il confié avoir « construit la partie arrangement, savoir les bases de l'harmonie avec la guitare ».

Et, pour le reste, a-t-il souligné : « J'ai fait participer mon ami Pytshens Kambilo qui lui a joué de la guitare. Il est intervenu aussi à un autre niveau dans cette œuvre.

Après l'enregistrement, il a fait le mixage, puis il s'est occupé du mastering. Il a également chanté avec moi dans le choeur. Nous l'avons fait rien que nous deux ».

Le choix de Pytshens pour cette collaboration est assurément lié au fait que tous deux sont, comme l'affirme Moli, « les disciples de Jean Goubald ». Et donc, soutient-il avec joie : « Maintenant que le single Mapapu est sorti, le maître va nous écouter et nous dire quoi ensuite ».

Moli encourage l'ensemble des mélomanes de Kinshasa et de Brazzaville où il s'est déjà produit en compagnie de Jean Goubald notamment à se procurer le single Mapapu sur Deezer, Itunes, Spotify, Amazon, etc.

Il suffit, recommande-t-il alors, « de taper Moli Mokelenge pour ensuite télécharger ou écouter la chanson ». Et d'ajouter avec empressement : « Écoutez-la avec vos amis, partagez-la avec vos proches ».