Congo-Brazzaville: Administration publique - Le front social en ébullition

A la veille du second tour des élections législatives prévu dimanche prochain au Congo-Brazzaville,… Plus »

Et pour obtenir gain de cause à leur revendication qui semble ne pas avoir du répondant auprès des décideurs, le Synamac a décidé de passer outre le Conseil supérieur de la magistrature qui, d'après lui, ne joue pas véritablement son rôle de garant de l'autonomie du pouvoir judiciaire.

Avec la hausse exagérée des prix sur le marché, corollaire de la dépréciation persistante du franc congolais, les agents de l'État ne savent plus à quel saint se vouer. Ils logent, depuis lors, le diable dans leurs poches. Et face à l'indifférence du gouvernement Tshibala, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer.

L'inflation est galopante et la réserve en devises du pays est presque inexistante. Les maigres salaires accordés aux agents et fonctionnaires de l'État ne permettent plus à ces derniers de nouer les deux bouts du mois.

