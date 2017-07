Pour Ernest Dikoum, le directeur général de Camair-Co, l'extension du réseau national rentre dans la volonté de privilégier le Cameroun : « Cameroon first ». Il a également rappelé qu'en un an, à savoir de juin 2016 à juin 2017, le nombre de passagers transportés par Camair-Co a connu une augmentation de 67%.

Edgard Alain Mebe Ngo'o, le ministre des Transports, qui présidait la cérémonie de jeudi dernier, a rappelé les grandes lignes du plan de restructuration de la Camair-Co et les premiers acquis : l'utilisation des deux MA 60, la nomination d'un nouveau Pca, la nomination d'un Dg issu de la diaspora et qui a occupé d'importantes responsabilités dans l'une des meilleures compagnies aériennes du monde, la relocalisation de Camair-Co dans ses locaux de Bonanjo à Douala, l'achat définitifs de deux Boeing 737...

L'ouverture de la ligne de Bamenda fait partie du processus de restructuration entrepris par Camair-Co. Après Douala, Yaoundé, Garoua, Maroua, Ngaoundéré et Bafoussam. Et en attendant Bertoua dans les prochaines semaines.

Les deux MA 60 (Le Mantung et le Logone) qui ont quitté l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen jeudi un peu après 12h ont atterri à Bamenda 50 minutes plus tard. Dans un aéroport qui, le temps d'une cérémonie a repris vie.

Pour commencer, trois vols sont prévus par semaine entre Yaoundé et Bamenda. Notamment mercredi, vendredi et dimanche, à partir de 32 840 Fcfa.

