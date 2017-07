Afrique: CAN 2019 - Tombi à Roko répond à la CAF

La Can en juin, c'est simplement pour voir nos garçons venir jouer cette compétition libre comme tout le monde va en Coupe du monde ou comme les enfants des autres vont à la Copa America ou à l'Euro et qu'on ne leur oppose pas le fait que le climat en Afrique est mauvais à cette période. Nous n'allons pas refuser de nous faire du bien parce que quelqu'un d'autre y trouverait son compte ».

« Au-delà, il y a des contrats qui ont été signés, des sponsors qui prévoient certaines primes aux joueurs participants. C'est une très bonne idée une Can à 24, mais je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs en exigeant que la Can passe à 24 en 2019 ». a-t-il ajouté.

Le président de la Fecafoot pense qu'il serait bien d'attendre que les Can 2019 et 2021 passent, parce que selon lui, ce sont des engagements qui ont été pris, un cahier de charges validé.

« Je pense que nous sommes quand même dans un monde de droit et qu'évidemment, on ne va pas changer les règles du jeu en cours.

Jeudi dernier à Rabat au Maroc, le comité exécutif de la Confédération africaine de football (Caf), a adopté une kyrielle de résolutions parmi lesquelles, le passage de 16 à 24 sélections nationales devant prendre part à une phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (Can). Ledit projet prend effet à partir de la Can 2019 que doit abriter le Cameroun.

