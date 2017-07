Cameroun: Centres d'hémodialyse - Retour à la normale

Et les représentants des malades ont posé leurs doléances : anticiper sur les ruptures et augmenter la capacité de prise en charge par séance. En attendant, les kits sont dispatchés vers les autres centres d'hémodialyse du pays où la situation se normalise également.

Je suis venu surtout pour raviver la relation de confiance entre les malades et le personnel soignant, entre les malades et le gouvernement. On ne peut pas vous négliger, parce que chacun de nous a un parent malade », a-t-il déclaré. Le ministre de la Santé publique est venu aussi écouter.

66 patients étaient déjà dialysés depuis la nuit de vendredi sur environ 160 malades enregistrés. Le ministre a rendu visite aux patients sous générateurs et échangé avec certains. En salle, de petits mots gentils contribuaient à apaiser et à rasséréner. « Je suis venu apprécier de visu la qualité des soins.

