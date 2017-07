Afrique: 8èmes Jeux de la Francophonie - La lutte donne ses trois premières médailles au Sénégal

Deux jours seulement après son entrée dans les compétitions sportives, le Sénégal a commencé à s'illustrer sur les aires de jeu.

Samedi, les Lions du football ont donné le ton avec une victoire écrasante sur l'Ile Maurice, suivis en cela par les Lionnes du basket qui ont écrasé le Niger. Hier dimanche, ceux de la lutte ont mis la cerise sur le gâteau avec notamment, la médaille d'or pour Adama Diatta.

La lutte olympique a permis au Sénégal de glaner ses premières médailles aux 8èmes Jeux de la Francophonie. Les lutteurs ont ouvert la voie du succès à la délégation sénégalaise avec une médaille d'or, une autre en argent et une de bronze. Le titre est à mettre à l'actif du porte-drapeau de la délégation, Adama Diatta qui s'est imposé dans la catégorie des -61kg. L'un des espoirs de la lutte sénégalaise dans ces Jeux qui a été le dernier à combattre ce dimanche a offert le premier titre à son pays.

Face au teigneux roumain Donu R, Adama a lutté comme un lion enragé car dans son subconscient, le précieux métal ne devait pas lui échapper. Et il aura lutté de toute son énergie pour battre nettement le roumain par 8 à 0. Une victoire qui ramène la sérénité dans le camp sénégalais en attendant les prochaines sorties de nos représentants dans cette compétition. Car avant lui dans la journée, d'autres compatriotes ont échoué dans leur quête d'or : Safiétou Goudiaby (-58kg) et Jean Bernard Diatta (-70kg). La première s'est contentée de la médaille d'argent au terme d'un duel farouche en s'inclinant finalement devant la Camerounaise Essoumbé Tiako par 3 à 1.

Une finale perdue qui faisait suite ainsi au bronze obtenu par Jean Bernard qui l'a emporté devant le Congolais Ndombassi Matadi par 8 à 2. Ce qui avait fini de faire monter en puissance l'adrénaline dans le camp, sous les regards du président Alioune Sarr. Avec ces podiums, les lutteurs ont vengé leur compatriote, la jeune Nahamie Sambou qui n'avait pas connu meilleur samedi, la veille. Chez les 48kg, elle a d'abord perdu contre le Canada et la France, et s'est rattrapée contre la Côte d'Ivoire qu'elle bat. Mais elle a perdu, à nouveau, dans la finale de bronze contre une Roumaine. Une élimination que ses compatriotes ont bien vengée ce dimanche avec les médailles glanées.

Adama Diatta, medaille d'or « Très fier et très ému »

« C'est mon devoir en tant que citoyen sénégalais et en tant que porte-drapeau de la délégation de donner l'exemple. Je crois que les autres vont suivre. Je suis très content, très fier et très ému. Je ne trouve pas les mots, je suis tout simplement fier de ma nation. L'Etat a mis les moyens pour nous amener ici et je pense qu'il ne le regrette pas. Maintenant, il faudra augmenter ces moyens pour nous permettre d'aller encore de l'avant. Je ne connaissais pas mon adversaire, c'est pourquoi le combat a été dur. Le secret de ma victoire, c'était de ne pas précipiter mon combat et de ne pas le sous-estimer. Lorsque j'ai mené par un à zéro, je savais que ça ne suffisait pas, alors j'ai attaqué pour avoir quatre points ».

Alioune Sarr, president du Cng « Nos lutteurs ont été dignes »

« Je suis un président comblé et satisfait, mais très mesuré parce qu'il reste encore. Nous avons mis cinq athlètes en compétition, mais je crois que c'est une belle moisson avec une médaille d'or, une en argent et une en bronze. Ce tournoi est assez relevé, c'est plus qu'un tournoi africain, c'est la Francophonie avec de grands pays de lutte que sont le Canada, la Roumanie et l'Arménie. Et grand chapeau à Adama qui a mis 10 à 0 au Canada le matin et 8 à 0 à la Roumanie l'après-midi. Cela prouve la qualité de ce garçon exemplaire en dehors et sur le terrain. C'est un garçon qui en veut pour sa nation. Je pense qu'Adama Diatta qui est en fin de carrière et Isabelle Sambou qui a déjà raccroché après plus de 8 titres de championne d'Afrique, ont tout donné à leur nation. Je pense qu'ils méritent les honneurs de la Nation. Je lance donc un appel au président de la République pour qu'il reçoive ces deux lutteurs car ils ont fait honneur à leur nation ».

Football : Sénégal-Ile Maurice : 5-1

La belle prestation des représentants du Sénégal avait démarré samedi avec déjà, les Lionceaux du football. Une véritable promenade de santé de la bande à Joseph Koto qui n'a pas fait dans la dentelle pour s'imposer devant de faibles Mauriciens. Car après seulement un quart d'heure de jeu, les jeunes Lionceaux ont sorti la gâchette pour imprimer leurs marques à la rencontre. Deux buts d'Ousseynou Niang (18e et 65e minutes), un d'Ousmane Bâ sur pénalty (46e), un autre de Moussa Kalidou Djité (51e) puis de Mohamed Diop qui clôt les débats à la 72e minute. Le but mauricien inscrit sur pénalty par Jean Alexandro Joucoeur n'était qu'anecdotique de la domination sénégalaise. Une équipe du Sénégal dont Joseph Koto a tiré le maximum de la réserve des cadets (U17) qui compose la majorité du groupe.

Dans une poule C réduite à trois après la défection du Gabon, la qualification devrait se disputer maintenant entre le Sénégal et le Maroc pour les première et deuxième places qualificatives aux demi-finales. Aujourd'hui d'ailleurs, Sénégalais et Marocains se croiseront à partir de 17h au stade Robert Champroux pour le match de prestige. Car les Marocains qui ont battu le Gabon par forfait sont actuellement seconds derrière le Sénégal. C'est dire que la première place sera la chose la mieux recherchée aujourd'hui.