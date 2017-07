Cameroun: Droits De Douane - Environ 58 millions par mois de manque à gagner suite au démantèlement tarifaire

Cette estimation de l'impact budgétaire de la mise en oeuvre de l'Accord de partenariat économique (APE) a été donnée jeudi 20 juillet 2017, lors des travaux de la 17e session du CSMO-APEB/CAM-UE.

L'on est désormais fixé de manière précise sur le manque à gagner en termes de droits de douane suite au démantèlement tarifaire engagé depuis le 04 août 2016, dans le cadre de l'Accord de partenariat économique (APE) bilatéral entre le Cameroun et l'Union européenne (UE). Au 30 juin 2017, soit 11 mois après le début du démantèlement tarifaire effectif, l'état statistique de la mise en oeuvre de l'APE évalue ce manque à gagner global à hauteur de 642 874 755 FCFA, soit une perte moyenne globale de 58 443 160 FCFA.

Ces statistiques ont été données lors de la 17e session, la première de l'année 2017, du Comité chargé du suivi de la mise en oeuvre de l'Accord de partenariat économique bilatéral Cameroun-Union européenne (CSMO-APEB/CAM-UE). Lors de ces travaux présidés par le Secrétaire général du ministère de l'Economie, de la planification et de l'aménagement du territoire (MInepat) et président dudit Comité, Jean Tchoffo, l'on a également indiqué que la perte moyenne par déclaration est estimée à 525 654 FCFA, pour 1 223 déclarations ayant bénéficié de la préférence UE, soit 111 déclarations par mois.

L'on signale néanmoins une tendance à la baisse en 2017, au fil des mois, du nombre de déclarations ayant bénéficié de la préférence UE. La valeur totale des marchandises ayant bénéficié de cette préférence UE quant à elle, se situe à 25,3 milliards de FCFA, pour 94 Commissaires en Douane agréés (CDA) ayant bénéficié de la préférence UE, avec 223 importateurs bénéficiaires de cette préférence UE, après 11 mois de démantèlement tarifaire effectif.

Entre autres données statistiques, ce sont les chapitres de produits les plus représentés en termes d'occurrence. Parmi ceux-ci, il y a les produits du chapitre 84 qui concernent les machines, appareils et engins mécaniques, ainsi que leurs parties. Il y a aussi ceux du chapitre 85 qui regroupent les machines, appareils et engins électriques, ainsi que leurs parties, avec respectivement des parts de 37% et 14%. En termes de manque à gagner, précise-ton, le chapitre 48 qui concerne les papiers et cartons, ouvrages en pâtes de cellulose, en papier ou en carton, est le plus représentatif, avec 19%, suivi du chapitre 84 avec 18%.

Au sein des pays de l'UE, les principaux pays d'origine sont la France avec 33,7%, le Portugal avec 13,5%, l'Allemagne avec 10,1%. Pendant que l'Italie vient à la suite avec 8,1%, l'Espagne 5,7%, la Finlande 5,2%, la Grande-Bretagne 4,7%, la Hongrie 4%, la Pologne 2,7% et les Pays-Bas 2,7%. Les autres pays représentent 4,5% de manque à gagner, fait-on savoir.