Cameroun: Nouvel imbroglio politique

La première, c'est que le président Kabila fait semblant d'appliquer l'accord, alors qu'en réalité il ne prend que les apparences pour tromper l'opinion et il reste dans sa logique d'avoir les élections, quand il le voudra», lance Christophe Litundula, membre du Conseil des sages du Rassemblement et vice-président du G7, qui accuse le chef de l'Etat de vouloir s'éterniser au pouvoir. Désigné pour occuper l'un des trois postes de vice-président, Vital Kamehre a décliné l'offre. Le président de l'Union pour la nation congolaise (UNC) dénonce pour sa part les modalités de nomination des membres du CNSA.

Cependant, cette désignation est loin de faire l'unanimité au sein de la classe politique congolaise. Du côté de la majorité, l'on salue la mise en place de cet organe. Pour Aubin Minaku, président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle, le CNSA qui entre en fonction constitue une structure capitale pour les élections. Au sein de l'opposition dite «historique», l'on dénonce plutôt une «escroquerie» et aucun membre ne figure au sein du CNSA. «Il y a deux choses.

Joseph Olenghankoy trône depuis samedi dernier à la tête du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre (CNSA) du 31 décembre 2016. Le coordonnateur du Rassemblement aile Kasa-Vubu remplace à ce poste Etienne Tshisekedi, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), décédé le 2 février dernier à Bruxelles en Belgique. Comme lui, d'autres membres de cette structure chargée de veiller à la mise en œuvre dudit accord ont aussi été nommés. Le promu qui mesure déjà la complexité de la tâche, invite les uns et les autres à l'unité pour surmonter les obstacles.

