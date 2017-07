Afrique: Jeux de la Francophonie - La lutte camerounaise à l'honneur

La discipline a déjà rapporté trois médailles, dont une en or, au Cameroun qui en compte cinq après quatre journées de compétition.

Si le Cameroun peut compter sur une discipline pour remporter des médailles aux 8e Jeux de la Francophonie, c'était bien la lutte. Même en l'absence des meilleures lutteuses du mom0ent, Rebecca Muambo et Ali Annabel Laure. Car, c'est justement en lutte libre que les athlètes camerounaises se sont illustrées avec déjà trois médailles dans l'escarcelle : deux en bronze et surtout une en or. Joseph Emilienne Essombè Tiako a en effet fait mieux que lors des Jeux de la Francophonie 2013 en montant sur la plus haute marche du podium dimanche dernier.

Une première pour le Cameroun dans cette édition organisée en Côte d'Ivoire depuis le 21 juillet dernier. Pour cela, la lutteuse de 29 ans a pris le meilleur sur la Sénégalaise Safietou Goudiaby, 3-1, chez les 58 kgs. Un adversaire qu'elle connait bien puisque les deux femmes ont eu à faire des stages ensemble. Pour arriver en finale, Joseph Emilienne Essombè Tiako s'est défait de la tenante du titre, la Canadienne Emily Schaefer en quarts de finale avant d'affronter une des favorites en demi-finale, la Roumaine Madalina Caia.

Chez les 63 kg, Berthe Emilienne Etane Ngolle s'est contentée du bronze en battant l'Ivoirienne Maria Ouattara (10-0). Il y a quatre ans à Nice, la lutteuse remportait pourtant l'argent. Ces deux médailles s'ajoutent à celle en bronze remportée par Gertrude Yondo chez les 60 kg samedi dernier. Plusieurs lutteurs camerounais étaient également sur les tatamis dans la course aux médailles au moment où nous mettions sous presse.

Deux médailles en athlétisme

Il faut dire que la journée de lundi a été particulièrement chargée pour le Cameroun qui a porté son total de médailles à cinq avec notamment l'athlétisme. La porte-étendard du pays, Sandrine Mbumi, s'est adjugée la médaille d'argent en finale du triple saut avec un bond de 13m48 alors que Marcel Mayack II était également en course chez les hommes. Avec trois athlètes alignées en finale du 100m dames, Abdoullahi Labarang, Appes Ekanga Fanny et Marie Gisèle Eleme Asse, le Cameroun avait multiplié ses chances. Et cela a payé puisque Marie Gisèle Eleme Asse a remporté également l'argent en 11'59. Engagée en finale du 400 m haies dames, Audrey Nkamsao Mbonda a terminé 5e.