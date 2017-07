Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Reprise de la construction de la centrale hydroélectrique de Kihali

Le gérant de l'entreprise Virunga SARL fait remarquer que son entreprise a posé le problème à « l'autorité compétente » et attend sa réaction. Il reconnait que la présence et le passage de ces Maï-Maï sur le chantier « est déjà une menace ». Mais il relève le fait qu'ils n'ont pas été attaqués par ces miliciens.

« La semaine passée, on a eu quelques difficultés liées à la présence des Maï-Maï dans le chantier. Et heureusement que les Maï-Maï se sont retirés le lendemain. Les populations civiles qui vivent dans le village d'Ibingu, craignant pour leur sécurité ont pu se retirer et nous n'avons pas pu déployer les équipes de travail sur le chantier ce jour-là. Quand les Maï-Maï sont partis, nous avons repris normalement », affirme Ephrem Balole. Il reconnait que des affrontements observés à Kasugho et ailleurs « constituent réellement une menace ».

