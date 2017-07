Ile Maurice: Pêche Le Fishermen Welfare Fund offre 49 bourses aux enfants de pêcheurs mauriciens et rodriguais

communiqué de presse

GIS-25 July 2017 : Quarante-neuf enfants de pêcheurs mauriciens et rodriguais bénéficieront de bourses offertes par le Fishermen Welfare Fund. A cet effet, une cérémonie est prévue le jeudi 27 juillet 2017 à l'Université de Technologie de Maurice à Pointe aux Sables en présence du ministre de l'Economie océanique, des Ressources marines, de la Pêche, et des Services maritimes, M. Premdut Koonjoo.

Pour Maurice, 21 bourses sont destinées aux élèves ayant complété le Certificate of Primary Education et qui poursuivent des études secondaires. Ils recevront une allocation de Rs 350 par mois pendant leurs années d'études de Form I à V. De plus, une allocation mensuelle de Rs 750 sera versée à neuf étudiants qui ont complété la Form V et qui entament la Lower VI. En ce qui concerne Rodrigues, 19 bourses seront allouées dont 13 à ceux ayant complété le Certificate of Primary Education et six qui ont complété la Form V.

Le programme de bourse d'études pour les enfants des pêcheurs a été introduit par le gouvernement en 1990. L'objectif est d'apporter une assistance financière aux enfants avec de bonnes performances académiques afin de leur permettre d'avancer. Ce programme est ainsi un outil pour démocratiser davantage l'accès à l'éducation aux enfants des pêcheurs.

Présentement, 112 bourses sont offertes aux enfants mauriciens et rodriguais sous quatre catégories, comme suit :

- Post CPE (56 bourses) aux étudiants qui poursuivent des études de Form I à V. Une allocation mensuelle de Rs 350 leur est offerte.

- Post School Certificate (25 bourses). Les bénéficiaires reçoivent une allocation de Rs 750 par mois.

- Post Higher School Certificate (14 bourses) aux étudiants entamant leur diplôme ou autre qualification professionnelle. Ils bénéficient d'une somme de Rs 1 500 par mois.

- Postgraduation Courses (5 bourses) aux étudiants qui ont complété leurs études universitaires de base (Undergraduate Course) et qui entament des études supérieures (Postgraduate Course). Ils recevront une allocation de Rs 2 000 par mois.

- Préprofessionnelle (12 bourses). Une allocation de Rs 375 par mois est offerte aux bénéficiaires.

Le Fishermen Welfare Fund

Créé en 2000, le Fishermen Welfare Fund opère sous l'égide du ministère de l'Economie océanique, des Ressources marines, de la Pêche, des Services maritimes et des Iles. Il vise à améliorer le bien-être des pêcheurs de Maurice et Rodrigues, et de leurs familles. Pour mener à bien cette vision, le Fishermen Welfare Fund élabore des plans, y compris des plans pour des prêts et autre assistance financière, ainsi que des projets.

Outre les bourses d'études, le Fund offre également des allocations de maternité, des allocations maladie, des allocations à la famille des pêcheurs disparus en mer, et une indemnité funéraire aux membres de la famille d'un pêcheur en cas de décès de ce dernier. De plus, une assistance financière est offerte aux pêcheurs dont le bateau a été accidentellement endommagé en mer.