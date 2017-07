Maroc: Libéré par le Raja, Johann Lengoualama pourrait s'engager avec le Setif

Un Casque bleu marocain a été tué dimanche en Centrafrique à Bangassou (sud-est) et trois… Plus »

Selon certaines sources, le joueur à 8 sélections pourrait déposer ses valises à l'Entente de Sétif. Il a reçu une invitation de la part du président Hassen Hamar et est attendu pour participer à la séance des préparations afin d'apporter un plus dans le secteur offensif du club. Si les parties arrivent à finaliser le contrat, il va rejoindre son compatriote Ze Ondo.

Le Gabonais Johann Lengoualama n'est plus joueur de Raja de Casablanca. L'attaquant a été libéré, suite à ses prestations lors de la saison écoulée. Arrivée en 2017 à Raja, la Panthère n'a pas réussi à marquer le moindre but sous les couleurs du club, tout au long de la saison. Les responsables du RCA ont décidé de résilier son bail.

