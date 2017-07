Sénégal: Report des élections législatives - Y'En A Marre appose son vêto

La question du report des élections soulevée par le président du groupe parlementaire de Bby, Moustapha Diakhaté, n'enchante pas les membres du mouvement citoyen Y'en a marre. Ils l'ont clairement fait savoir hier, lundi 24 juillet, au cours d'une conférence de presse organisée au niveau de leur siège à l'Unité 16 des Parcelles.

En effet, Fadel Barro et cie sont pour le respect du calendrier républicain. Ils soutiennent sans équivoque qu'il n'est pas envisageable, à 5 jours des élections, de reporter le scrutin. Pour eux, c'est au pouvoir de prendre les dispositions nécessaires pour organiser un scrutin transparent. Pour autant, les «activistes», ne comptent pas participer à la marche appelée par la tête de liste de la Coalition Gagnante Wattu Senégaal, Abdoulaye Wade.

Fadel Barro et cie pensent tout de même que c'est une bonne initiative du Pape du Sopi tout en préférant mener le même combat autrement. Les Y'en a marristes n'ont pas manqué de s'attaquer par ailleurs au régime du président Macky Sall. En effet, Alioune Sané qui a procédé à la lecture du texte liminaire a laissé entendre que Macky Sall est responsable de tous les manquements notés sur les élections législatives, notamment «la violence impunie lors de la campagne», «des risques de contentieux», ainsi que des «risques de troubles le jour du vote».

Déplorant ainsi une distribution «sélective» des cartes d'électeur, Alioune Sané et compagnie estiment qu'il urge d'y remédier le plus rapidement «afin que le contrat social sénégalais soit préservé». Pour ce faire, les «activistes» exigent de l'Etat «de la fermeté et de l'exemplarité».

Plus acerbe dans leurs exigences, Fadel Barro et sa bande demandent que «le ministre de l'intérieur démissionne». Pour cause, ils l'accusent d'être en premier «le responsable de ce capharnaüm électoral». En tout état de cause, les Y'en a marristes ont décidé de poursuivre leur programme appelé «Sama carte, damay voter» (en français «ma carte, je vais voter»). Ce programme consiste à accompagner les électeurs jusqu'aux urnes, tout en les encourageant au préalable à aller retirer leur carte.