Togo: Cinq humoristes meurent dans un accident de la circulation

Du reste, l'Observatoire togolais des médias (OTM) a appelé dans un communiqué les journalistes à « la retenue et à l'esprit de responsabilité pour que l'image et la mémoire des défunts soient préservées et respectées ».

Les six occupants de la voiture qui les transportait, ont tous péri lorsqu'ils sont entrés en collision avec un camion venant en sens inverse, selon les témoins du drame. En effet, l'accident s'est produit, semble-t-il, au moment où la voiture transportant les comédiens tentait de dépasser un bus d'une compagnie de transport, alors stationné sur la route. Du fait de la forte pluie qui s'abattait sur la zone et de la visibilité réduite, le véhicule se serait alors retrouvé nez-à-nez avec le camion venant dans le sens opposé.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.