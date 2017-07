Tunisie: Besoin en énergie et diversification des sources

Cette stratégie prévoit, ainsi, une réduction de l'intensité énergétique de 3% par an durant la période 2016-2030 et une réduction de la demande de l'énergie primaire de 34% en 2030.

La maîtrise de l'énergie et le développement des énergies renouvelables constituent un des principaux axes du projet d'orientation stratégique du ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables à l'horizon 2030.

Une proportion que le ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelabales prévoit d'augmenter pour atteindre 12% durant la période 2016-2020 et 30% d'ici l'année 2030.

Ajoutons à cela, la création d'emplois permanents et occasionnels durant la phase de construction et la création d'un nouveau tissu industriel relatif à la technologie photovoltaïque dans la région.

Il s'agit également d'appuyer la recherche et le développement dans le domaine photovoltaïque et de sauvegarder l'environnement en minimisant les émissions des gaz à effet de serre.

La Steg indique que ce projet permettra la maîtrise des technologies des centrales photovoltaïques et le développement des ressources humaines en termes d'expertise, d'exploitation, de maintenance et de transfert de savoir-faire.

Le gouvernorat de Tozeur enregistre un DNI (Direct Normal Irradiation) évalué à 2006 kWh/m² par an. Ainsi, le projet de la nouvelle centrale serait une expérience très intéressante en termes de retombées techniques et socioéconomiques.

Le démarrage des travaux a eu lieu en présence de Mme Héla Cheikhrouhou, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Moncef Harrabi, P.-d.g. de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (Steg), et Salah Mtiraoui, gouverneur de Tozeur.

Le lancement de cette centrale répond à un besoin croissant en énergie et aussi à un souci de diversification des sources énergétiques et de lutte contre le changement climatique.

