Tunisie: L'Art... ou « le soupir niais »

Ils en prennent la «charge». Ils veulent aller de l'avant. Quand on réduit le jugement d' un spectacle tel que «Fann touness» à une «bataille d'impressions», on confond l'appréciation critique avec une simple affaire de goût.

Le travail de Shady Garfi dans «60 ans de musique tunisienne» s'inscrivait dans cette ambition. Prétendait à cette «lignée». Le plus juste, d'abord, eût été, de bien en saisir le but : une quête de sonorité. De modernité.

Mohamed Saâda fut l'initiateur. Il étudia, se spécialisa et composa dans le contrepoint, la polyphonie et l'harmonie.

Ici, en Tunisie, l'interculturalité, les tendances réformatrices, le métissage musical, la culture symphonique, l'écriture lyrique, tout ce qui se propose comme alternative et «remède» à « l'hégémonie du ghinaa» existe depuis des décennies. Avec de grands noms et des expériences dignes d'être citées.

Le Palestinien Sabri Chérif enfin, l'émule de Tawfiq Bacha, ou le pur classiciste Zaki Nassif dont la proximité de la musique du folklore et l'inspiration des chants d'église le rendirent (paradoxalement) plus «proche» des répertoires nouveaux.

L'école «libanaise» se joignit, elle aussi, au mouvement. Tôt : années 40-60. Avec force talents et renom. L'immense Beyrouthan Tawfiq Bacha, d'abord, un peu «l'inventeur du grand orchestre», le premier qui a «familiarisé» l'harmonie et la polyphonie.

Années 30. Certainement dans le sillage du fameux Congrès du Caire où musicologues occidentaux et spécialistes arabes s'étaient «affrontés» : les premiers invitant à «maintenir inchangée la vieille tradition orientale», les seconds refusant cet «immobilisme colonisateur», et appelant à une modernisation de notre système musical.

Pas nouveau certes : on «s'arme de moderne» pour revisiter (embellir? enrichir? rénover?) de l'ancien. Kassobji et Abdelwahab étaient un peu les précurseurs en Egypte.

Avec ensemble philarmonique, qui plus est : une cinquantaine entre musiciens et chœurs, un jeune pianiste, compositeur et chef d'orchestre, et des arrangements complexes, risqués, «sophistiqués» .

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.