Tunisie: On attend la confirmation des promesses de «Tunisie 2020»

Des conventions de coopération financière et des mémorandums d'entente seront signés à l'occasion des travaux de la commission mixte (26 et 27 juillet), et l'ouverture officielle sera assurée par le ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, Fadhel Abdelkefi, et le ministre saoudien du Commerce et de l'Investissement, Madjed Abdullah Al Qassabi, le 28 juillet, selon la même source.

Le forum économique tuniso-saoudien auquel prendront part des hommes d'affaires tunisiens sera organisé par la Fipa (Agence de promotion de l´investissement extérieur), l'Utica (Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat), le Conseil d'affaires tuniso-saoudien et le Conseil des chambres saoudiennes.

L'Arabie Saoudite s'est engagée, à travers le Fonds saoudien pour le développement, lors de la Conférence internationale sur l'investissement «Tunisie 2020» (29-30 novembe 2016) à octroyer 500 millions de dollars pour le développement de l'investissement, 85 millions de dollars destinés à la construction d'un hôpital à Kairouan, 15 millions de dollars pour la réalisation des travaux de maintenance à la Mosquée Okba Ibn Nafaa, outre un montant de 200 millions de dollars en vue du renforcement des exportations saoudiennes vers la Tunisie.