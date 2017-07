Togo: Groupe des 6 ne sera pas dans la rue

Une marche pour exiger à nouveau les réformes. L'option est sérieusement au programme chez certains partis de l'opposition togolaise, du moins l'ANC et le CAP 2015. Mais visiblement, l'offre n'enchante pas forcément au Groupe des 6 si on s'en tient à l'intervention ce jour chez nos confrères de Nana Fm de François Kampatib de ADDI (Alliance des Démocrates pour le Développement Intégral) et dont le parti est bien membre de ce groupe.

A la question à lui posée de savoir s'ils prendront part à cette marche pour la réclamation des réformes et d'une décentralisation inclusive, le premier conseiller du président de l'ADDI, a sèchement indiqué, "nous n'y serons pas".

Dans la même logique, il s'est refusé d'affirmer que " la lutte est dans l'impasse, car juge-t-il, "nous sommes en train d'avancer" et que c'est le président dee la République qui est en difficulté.

Ceci étant donné qu'il est président en exercice de la CEDEAO qui exige dans ses textes que "la limitation du mandat présidentiel soit claire" dans les Constitutions des pays membres.

Convaincu que " la lutte a poussé le pouvoir dans une situation complexe qu'il ne maitrise pas", M. Kampatib a appelé le peuple à une remobilisation autour de l'opposition, en y apportant des idées novateurs qui permettront de gagner la lutte.

Enfin, il a faut comprendre que sans prendre part à la marche en vue, ADDI et le Groupe des 6 espère qu'il arrivera le moment où ils feront la jonction de leurs sympathisants et militants avec et des approches avec ceux de CAP 2015.