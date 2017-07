Congo-Kinshasa: La VSV réclame la réduction du train de vie de la Présidence et du Gouvernement

La Voix des Sans voix pour les Droits de l'Homme (VSV) - une organisation non gouvernementale de défense des Droits de l'Homme (ongdh) en RDC - a demandé la réduction effective du train de vie des animateurs des Institutions de la République en général, et en particulier les institutions Président de la République et Gouvernement que tout le monde, y compris les députés nationaux, rêve d'intégrer pour des raisons évidentes.

Elle a formulé cette exigence à l'issue d'un point de presse qu' a organisé dans l'après-midi d'hier, lundi 24 juillet 2017, à siège situé dans la commune de Kasa-Vubu. Cette rencontre a eu thème : « Violations des droits socio-économiques en Rd Congo : autorités congolaises invitées à prévenir l'explosion de la sociale à travers une politique de répartition équitable du national et la réduction du train de vie des animateurs institutions Président de la République et Gouvernement ». Manketa, secrétaire exécutif de la VSV, a affirmé suivre l'évolution de la situation sociale et économique de la congolaise aggravée par l'effritement au jour le jour du d'achat. Cela, a-t-il précisé, à cause, entre autres, de dépréciation de la monnaie nationale « le Franc congolais » face Dollar américain, la dévise la plus utilisée dans notre pays.

Prenant quelques exemples, il a montré qu'actuellement il débourser 1.700Fc pour 1 dollar ; alors qu'il y a quelques mois, parité était d'un dollar pour 920Fc. Il a déploré le fait que perte de valeur de la monnaie nationale entraîne l'augmentation prix des biens et services au grand dam de la population, paupérisée et démunie avec la mauvaise gouvernance et la effrénée à l'enrichissement rapide de ses gouvernants passés actuels.

Parlant des salaires, il a souligné que les agents fonctionnaires de l'Etat, les militaires, policiers, agents services de sécurité, médecins, magistrats, enseignants tous payés Francs congolais sont les premiers à payer le prix de la de la monnaie nationale. Le salaire d'un huissier (ATB2) au sein l'Administration publique est de 70.000Fc et vaut actuellement 42$, rendant ainsi de plus en plus difficile le vécu quotidien. plusieurs familles, un morceau de pain sec est partagé entre trois quatre enfants qui ont la chance de l'avoir. D'autres jusqu'à des heures indues pour se mettre quelque chose sous la dent.

Le calvaire de la population révolte des consciences

La VSV a aussi souligné les salaires modiques octroyés par l' congolais et des queues devant les banques pour les toucher. l'entretemps, des familles entières sont humiliées par des des maisons exigeant les loyers en dollars ; sans oublier les de l'eau (Regideso) et de l'électricité (SNEL) qui accablent la population, mais que les autorités congolaises, profitant de position, n'honorent même pas. Face à ce tableau sombre, corporations professionnelles (enseignants, fonctionnaires, médecins, professeurs d'université, magistrats, etc.) ont réclamé réajustement de leurs salaires au taux de change du budget 2017, soit 1.425Fc pour 1$ en lieu et place du taux actuellement de 920Fc pour 1$. Elles menacent par des grèves, mais VSV s'est montré sceptique face à cette revendication, car elle qu'elle ne résout pas la crise, car la mauvaise gouvernance poursuit ; il y a opacité entourant la fixation des salaires émoluments, dotations et autres primes des gouvernants et le congolais continue sa plongée vers l'abîme. Qu'adviendra-t-il demain 1$ équivaut 3.000Fc ?

La solution pour la VSV, est la mise en place d'une bonne de répartition équitable du revenu national dont le sous demeure la réduction effective du train de vie des animateurs institutions de la République en général, et en particulier institutions Président de la République et Gouvernement.