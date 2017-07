Congo-Kinshasa: Le CNSA d'Olengha - Une coquille vide !

Mis sur pied le samedi 22 juillet 2017 sur fond d'une contestation interne entre opposants signataires, le 27 avril 2017, l'Arrangement Particulier revu et corrigé de la Présidentielle, le Conseil National de Suivi de l'Accord du décembre, piloté par le très contesté et controversé Olenghankoy, s'apparente désormais à une coquille vide. En effet,

l'UNC (Union pour la Nation Congolaise) de Vital Kamerhe, et le (Front pour le Respect de la Constitution) composé du MLC ( de Libération du Congo) de Jean -Pierre Bemba et ses alliés, ont volte-face respectivement le samedi 22 juillet, quelques seulement après la messe noire du Palais du Peuple, et 48 après.

Au jour d'aujourd'hui, la manœuvre d'isolement du Rassemblement Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement du tandem Tshisekedi et Pierre Lumbi, vient de se retourner contre architectes du sabordage de l'Accord du 31 décembre 2016. Comme hasard, les alliés conjoncturels de la Majorité Présidentielle, escomptaient décrocher le poste juteux de président du CNSA, de constater, sur le tard, avoir été roulés dans la farine.

Le constat à faire, à ce stade, est que sans la participation Rassemblement, de l'Union pour la Nation Congolaise et du Front le Respect de la Constitution, ainsi que de la Société civile signataire de l'Accord de la Cité de l'Union Africaine, institution transitionnelle qui devait assurer le suivi du électoral et marquer la CENI à la culotte, s'apparente bel et bien une coquille vide. A moins d'une nouvelle et flagrante tricherie de part de la MP, il ne peut pas fonctionner dans sa actuelle.

Vers une « Union Sacrée » de fait ?

Comme par hasard, les coups de colère de l'UNC et du FRC s' autour du non respect de l'esprit et de la lettre de l'Accord du décembre 2016 en ce qui concerne les modalités de désignation président de cette nouvelle institution d'appui à la démocratie et respect des délais convenus dans le même compromis politique au de la tenue des élections présidentielle, législatives nationales provinciales.

On pourrait croire, à s'y méprendre, que le parti de Vital Kamerhe le regroupement politique piloté par Eve Bazaiba instrumentalisés par le Rassemblement de Félix Tshisekedi et Lumbi, qui avait déjà fait savoir, en son temps, qu'il ne nullement concerné par le gouvernement et le Conseil National de de la Transition constitués sur la base des violations fragrantes l'Accord de la Saint Sylvestre. Et le samedi 22 juillet, au terme son Conclave, cette méga plate-forme politique a réitéré son refus cautionner une énième prolongation du second et dernier mandat l'actuel Chef de l'Etat et réaffirmé sa détermination d'obtenir, des manifestations pacifiques s'il le faut, la tenue des présidentiel, législatifs nationaux et provinciaux au plus tard le décembre 2017, conformément à l'Accord de la Saint Sylvestre.

Les observateurs notent qu'une nouvelle alliance non écrite s' invitée au schéma préétabli du passage en force de la Présidentielle vers un second « glissement » du calendrier électoral.

C'est le lieu d'exhorter les leaders du Rassemblement, de l'Union la Nation Congolaise et du Front pour le Respect de la Constitution réfléchir à un nouveau front commun, à l'image de celui piloté par regretté Etienne Tshisekedi. On se souvient qu'à l'occasion Dialogue du Centre Interdiocésain, une large frange de l'Opposition de la Société civile avaient réussi à faire plier le pouvoir en pour obtenir une transition de douze mois, la tenue des élections plus tard le 31 décembre 2017, la direction du gouvernement transition et du Conseil National de Suivi de l'Accord de la Sylvestre par le Rassemblement, la disqualification de Kabila candidat à sa propre succession, le principe de la non révision de Constitution pendant la transition, la révision du fichier au plus tard le 31 juillet 2017, etc.