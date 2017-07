A la suite de la réunion des délégués des différentes composantes au CNSA qui a eu lieu le samedi 22 juillet 2017, ayant débouché sur la désignation controversée d'un Président devant conduire cette institution, sans l'accord du FRONT, celui-ci rend publique déclaration suivante :

Le FRONT rappelle à l'opinion tant nationale qu'internationale que non organisation des élections présidentielles conformément à Constitution du 18 février 2006, soit avant le 19 décembre de 2016, est à la base de la crise de légitimité en RDC.

Afin de résorber cette grave crise, la CENCO a invité la politique à des discussions directes au Centre Interdiocésain qui abouti à la signature unanime de l'Accord du 31 décembre 2016. Accord a été accueilli favorablement aussi bien par le congolais que par la Communauté internationale.

Après avoir fait les compromis généraux dans ledit Accord, parties prenantes se sont convenues de mettre en œuvre les pratiques de son application par un arrangement particulier.

Cet arrangement particulier a achoppé comme dit son exposé motifs, sur deux divergences majeures, à savoir :

1. Le mode de désignation du Premier ministre, point qui n'a intéressé le FRONT en tant que composante non partie prenante processus de formation d'un Gouvernement ;

2. La provenance et le choix consensuel de la personnalité qui présider le Conseil National de Suivi de l'Accord.

En rapport avec le dernier point, le Front s'attendait voir à la de cette Institution une personnalité consensuelle répondant critères fixés par l'article 12 de l'Arrangement Particulier, à la loyauté républicaine, le niveau d'études, l'honnêteté, l' et la compétence éprouvée. Elle devait aussi provenir par d'une composante ne dirigeant pas une autre institution de République par souci d'inclusivité, de neutralité, d'équilibre et justice, aux fins d'assurer la crédibilité, la transparence, l'intégrité, la régularité du processus électoral, mais surtout certitude de l'organisation des élections à date convenue.

Il s'avère que nous avons assisté le samedi 22 juillet 2017 à vaudeville qui traduit la volonté malveillante du pouvoir instrumentaliser le CNSA pour en faire sa chambre d'enregistrement de sabordage du processus électoral.

En effet, aussi bien, le processus de désignation que le profil de personne désignée jettent un sérieux doute sur la volonté du de la République et de sa majorité à favoriser la cohésion et surtout à conduire le pays vers des élections libres, transparentes, crédibles et apaisées dans les délais fixés l'Accord du 31 décembre 2016.

Cette gouvernance malveillante en déséquilibre permanent, dangereuse pour le pays et ses institutions. Elle achève de le Front pour le Respect de la Constitution de la mauvaise foi et la détermination de la majorité actuelle de conduire le pays l'instabilité et la chaos.

Par conséquent, le Front pour le Respect de la Constitution tout confirmant son adhésion à l'esprit et à la lettre de l'Accord du décembre 2016 :

1. Le Front dénonce le caractère irrégulier du processus désignation du Président du CNSA et récuse la personnalité désignée ;

2. Le Front renonce au poste de Vice-président lui confiée et ses délégués qui ont refusé de participer à cette mascarade dénonçant dans la salle de vaudeville ;

3. Le Front demande au peuple congolais et à ses militants de vigilants et de s'apprêter à défendre les prescrits de la du 18 février 2006, la Résolution 2348 du Conseil de Sécurité et acquis de l'Accord du 31 décembre 2016 ;

4. Le Front invite la CENI à publier sans délai le électoral conformément au point 4.2 de l'Accord de la Saint et du point 9.5 de l'annexe de l'Arrangement particulier où parties ont convenu de l' »organisation des élections au plus tard 31 décembre 2017.

Fait à Kinshasa, le 24 juillet 2017

Pour le Fropnt

La Coordinatrice Hon. Eve Bazaiba Kikata Coordonnateur adjoint