Congo-Kinshasa: Les opposants sont-ils capables de réfléchir autrement ?

opinion

Les leaders politiques congolais font montre d'une intellectuelle, d'une désinvolture morale sans précédent. Ceux sont au pouvoir ont montré leurs limites. Ceux qui, à raison, de leur obéir les combattent avec acharnement non plus ils n'ont une vision rassurante pour l'avenir du pays.

A longueur de journée dans les médias, un seul hymne est entonné :

«Kabila doit dégager ». Nul ne dit «la misère doit dégager», « sous-développement doit dégager», «l'humiliation doit dégager», « chômage doit dégager» ... Rien de tel.

Ceci date de l'ère glorieuse de l'Union Sacrée de l' radicale, mais sans doute aussi de la Table ronde de Bruxelles où seule préoccupation fut de prendre aux Belges le pouvoir, aux les demeures luxuriantes de la colonie tout de suite. La suite connue. Rien n'a changé. Le disque reste le même. Le sillon est même, enrayé. La musique, la même, se révèle en tous les grésillante, ennuyeuse. Les clivages politiques dans lesquels ils renferment, les cantonnent dans une hypermétropie sévère ainsi leur capacité de réfléchir, d'anticiper sur les enjeux événements à nous imposer, leurs regards restant rivés sur intérêts faciles indus et tous les avantages liés à l'exercice pouvoir ou à l'occasion de celui-ci.

Parmi la population, la lucidité a cédé la place à l'impudicité renforcent la misère sociale et le ravalement de la morale. Ni politiciens au pouvoir, ni les opposants, la population prise en entre les deux blocs, n'ont la capacité de se intellectuellement, de se muer politiquement pour maîtriser automatismes d'agressivité les uns contre les autres, de nature inhiber les instincts de survie préjudiciables à la survie de Nation et à l'avènement durable d'un Etat de droit. La dernière médiatique du ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, a toute mon attention. Il a laissé entendre sans en être contraint Moïse Katumbi, candidat annoncé au prochain scrutin incertain mais inévitable, jouit de la nationalité italienne.

Au demeurant, Tambwe, avocat de son état, ne touchant pas honoraires des opposants pour leur cause, leur a conseillé « pro-deo» sans le leur dire expressis verbis, que les conditions du de la nationalité existent conformément aux dispositions de l' 10 alinéa 4 de la Constitution, selon lequel une loi détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte de recouvrement de la nationalité congolaise.

Le message était clair «Un des vôtres parmi vous les opposants énerver les oppositions légales auxquelles nul ne peut se surtout si l'on prétend habiter la fonction présidentielle et tout qui va avec». Critiqué, rabroué de toutes parts, les déchaînés ne furent point tendre à son égard, à leur goût suffisant arrogant, l'accusèrent de censurer la candidature de l'ex- du Katanga, baron du PPRD, parti de Joseph Kabila, que ce s'évertue à jeter dans les poubelles de l'histoire, sinon en prison, s'il gagne le duel fratricide.

Sans titre ni qualité, Tambwe Mwamba peut-il en l'état sans Président de la Cour Constitutionnelle, ni celui de la CENI, que le dépôt des candidatures n'est ni effectif, ni annoncé encore la date de la campagne électorale fixée; disposer du pouvoir décider de celui qui peut ou non concourir aux suffrages directs comme Président de la République ? Surprenante fut réaction d'un opposant, juriste de son état, partisan de Katumbi, arguant que le pays était plongé dans la guerre à cause de querelle de la nationalité congolaise.

Somme toute, les réactions émotives autant qu'impulsives des en lutte pour le contrôle et le maintien au pouvoir d'Etat entrainé dans un passé encore récent toute la Nation dans attitudes irréfléchies, irrationnelles sur toute question un débat de fond serein et apaisé.

Devons-nous continuer comme ça ou plutôt tous nos efforts être conjugués, rassemblés, pour asseoir le socle sur lequel doit structurer l'Etat de droit et les droits dans notre Etat?

Devons-nous pour autant renoncer au combat de la dictature de la et de l'empire de la justice partout où c'est justement pour assurer, pérenniser les droits et intérêts politiques devant la raison d'Etat?

Cette anarchie généralisée dans le pays, caractérisée par l' insoutenable à l'ordre et à la loi, désarçonnent plus d'un encore conscient dans cette République des inconscients irresponsables, au premier desquels se recrutent les élites, tendances confondues, tous blocs observés. Elle finira par dans l'abîme la République, la Nation et le Peuple, d'une irréversible, alors que l'Etat failli et défaillant peine à régénérer d'une manière efficiente et efficace, si graves que sont tissus sociaux effilochés.

Le non-respect des lois n'indigne plus personne dans notre pays. violation des lois n'émeut plus personne de même que celle des du grand Kivu, ou tout récemment celles du grand Kasaï, n' plus les consciences, autant, elles se banalisent et s'installent la culture, les moeurs et les traditions, et l'inconscient collectif.

La morale et l'éthique politiques se cristallisent, telle pénicilline au contact de l'air ambiant.

Je ne serais pas surpris dans cette anarchie installée et que le Raïs annonce au peuple et à la nation : j'y suis j'y reste c'est la guerre!»

Il y restera par défi, autant ceux qui veulent la interminable de deux ans minimum veulent prendre le pouvoir par défi, au mépris de la Constitution raturée, surchargée, ayant déjà l'âme!

Sous Mobutu, les candidats que proposèrent l'Uferi (Nguz Karl Bond), le MPR Fait privé (Banza Mukalay) au Premier Tshisekedi wa Mulumba, furent retoqués sans rien expliquer responsables de ces formations politiques. En l'espèce, il s' pour l'UFERI de Noël Mbala aux infrastructures et de Kudura aux transports, et de Baudouin Banza Mukalay lui-même pour le du MPR. Sous Samy Badibanga comme sous Bruno Tshibala, les proposés par leurs pairs dans leurs familles politiques ne sont retenus, à moins que le profil de quelques-uns d'entre eux n'agrée pouvoir !

Sous Kabila, sous une forme, les propos d'Alexis Tambwe Mwamba la question essentielle du (non) respect de la dictature de la loi de l'empire du droit et de la justice au sein de la République, à base de son rayonnement ou de son dépérissement.

Afin que l'opinion soit suffisamment éclairée et qu'elle enrichisse connaissance et forme sa conscience politique, j'ai noté pour l'article 10 et l'article 72 de la Constitution afin de faire ce que de droit, en toute lucidité et indépendance d'esprit, éclairé, débarrassé de haine et d'ignorance.

Les élections de 2006 consécutives à la transition ont tu le autour de la nationalité des candidats qui, pour certains, soupçonnés de l'arracher par la guerre ou par le fait de la militaire. En la matière, nul n'a présenté le test de paternité taire les suspicions. Ils bénéficièrent tous de la présomption paternité ou celle d'appartenance ethnique existante en Démocratique du Congo. C'est tout le sens de la bataille politique parti rwandophile très intéressé aux réformes foncières administratives dans le pays. Ce n'est pas par hasard que le RCD s' vu confier ce dossier sous Samy Badibanga et sous Bruno Tshibala.

La loi n'exige de personne de prouver la paternité, encore l'affiliation au lignage à la lignée d'une des ethnies. Elle seulement que toute personne appartenant aux groupes ethniques les personnes et le territoire constituaient ce qu'est devenu le présent. Quels en sont les mécanismes de vérification et validation? Il n'y a rien de tel. Juste les réponses remplies questionnaire repris dans l'acte de candidature ou dans la d'électeur supposée faire office de Carte d'identité nationale, garantir le statut et la qualité de Congolais.

Les différents gouvernements truffés d'étrangers ne sont pas de régler le problème de la carte d'identité, présentant le comme un pays qui non seulement ne connait pas ses citoyens mais pire, en ignore le nombre. La tentative avortée de l'office national l'identification de la population en est une parfaite illustration.

Dans le Congo majoritairement dominé par le régime patriarcal, descendant est supposé acquérir la nationalité d'origine à est attachée la lignée paternelle, bien que dans une contrée Sud-Kivu comme dans l'Ubuari ou dans le sud-ouest, dans le central, chez les Ne Kongo, la femme et ses descendants ainsi que ascendants ont le pouvoir familial!.

On est, on nait (Ne) Kongo en l'occurrence Mundibu, Muntandu/Munderi) Musingombe, Munyanga, par sa mère. Les maternels assurent les fonctions et jouent le rôle des pères dans régime patriarcal dominant dans toutes autres provinces du pays, l'exception du Kongo central et l'Ubuari dans le Fizi comme tantôt. Là-bas, on est Luba par son père, on est Muhemba par son père, on est Mubangubangu par son père, même si biologiquement héréditairement, toute personne est supposée porter la moitié patrimoine génétique de sa mère...

On peut bien l'être par sa mère ce serait conforme non pas à la société patriarcale mais à la nature généreuse de la terre nourricière. Et pourtant nationalité congolaise s'acquiert par la femme que l'on épouse ou la mère qui adopte un enfant étranger. La Cour constitutionnelle oeuvre utile quand elle connaîtra ce contentieux électoral ou aura se prononcer sur l'interprétation de l'article 72 alinéa 1 et avec sagesse la possibilité de jouir de la nationalité d'origine l'ethnie de son père ou celle de sa mère, car on est Congolais par père ou par sa mère.

On ferait un autre pas si l'on devait après harmoniser une autre monstruosité qui maintient la lignée seulement côté paternel. Les implications sociologiques, ethniques, chamboulées en profondeur dans toutes les sociétés nationales strates qui composent la supra nationalité. Un jour, un ami Luba, Kapika, me dit sans savoir et sans réaliser la profondeur de blague, que tous les hommes mariés aux Kasaiennes sont Kasaiens. qui sont mariés aux femmes Luba le sont tout autant. Ses propos suscité en moi un intérêt jadis ressenti et je me suis donné le de mûrir cette problématique énigmatique, sinon emblématique, de la nationalité, un sujet jamais vidé, suscitant des émotions et la passion.

De toute évidence, ce débat évoluera au gré du temps, en emportera solutions durables idoines et propositions comme le vent du faisant bourgeonner des fleurs et favoriser l'éclosion des pour que les abeilles en emportent dans les ruches et y produisent miel qui manque tant aux Congolais.

Note:

Art. 10 de la Constitution : La Nationalité congolaise est une exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. Nationalité congolaise est soit d'origine, soit d' individuelle. Est Congolais d'origine, toute personne appartenant groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient qu'est devenu le Congo (présentement la République Démocratique Congo), à l'indépendance. Une loi organique détermine les de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de nationalité congolaise». Fin

Art. 72 de la Nul ne peut être candidat à l'élection du Président de la s'il ne remplit les conditions ci-après:

1. Posséder la nationalité congolaise d'origine ;

2. Etre âgé de 30 ans au moins ;

3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;

4. Ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale.

Wazir Kudura Muana- Libre penseur, homme libre et affranchi.