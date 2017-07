Angola: Des nouveaux détenteurs de maitrise et de licence sur le marché d'emplois

Luanda — 50 maîtres et 293 licenciés ont reçu, lundi, leurs diplômes à la Faculté des lettres de l?université Agostinho Neto (UAN) après la fin de leur formation.

A la cérémonie de collation, le vice-recteur de l'UAN en charge du secteur scientifique et post-graduation, Pedro Magalhães, a réaffirmé que l'Université avait la mission d'atteindre l'un des objectifs de l'Etat, qui est de former les cadres capables d'affronter les vicissitudes qu'affrontent le pays.

"Les 50 maîtres représentent la seconde promotion que l'institution met sur le marché depuis l'institutionnalisation des cours de maîtrise. Dans l'entretemps, le nombre des licenciés a considérablement augmenté, soit 254 en 2015 », a-t-il dit.

Dans son allocution, Pedro Magalhães a appelé les lauréats à investir dans la recherche scientifique en Angola, et d'embrasser la carrière professorale pour continuer le processus d'enseignement et d'apprentissage.

Ces diplômés ont été formés en langue et littérature, langues africaines, langue et littérature française, langue et littérature en langue anglaise, en philosophie, langue et littérature en langue portugaise et en secrétariat exécutif et communication des entreprises.