Congo-Kinshasa: Bas-Uélé - Shadary et élus de la province s'accordent sur les défis sécuritaires

Ainsi, la crise sécuritaire actuelle qui touche le Bas-Uélé renforce une crise chronique liée notamment à l'enclavement de cette région. Le système de santé est devenu très précaire. De nombreux besoins sont observés, notamment dans les domaines de santé et éducation à l'hygiène ; eau et assainissement (manque d'eau et d'eau potable pendant la saison sèche) ; logistique (par la réhabilitation de pistes et de ponts pour assurer le désenclavement de la zone) ; l'accès à la nourriture.

Dans le contexte humanitaire, le Bas-Uélé est victime d'incursions de la LRA dans le territoire d'Ango depuis mars 2009. Cette milice est à l'origine de nombreuses exactions telles que vols, viols, meurtres et kidnapping de populations civiles. Et du fait des incursions de la LRA, des déplacements de populations sont observés notamment à partir du territoire d'Ango. Des mouvements sont également observés des zones périurbaines vers les zones urbaines.

Les défis sécuritaires du Bas-Uélé ainsi que la problématique de la réhabilitation des infrastructures de base dans cette partie de la République ont été au centre des discussions, samedi 22 juillet, entre le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Emmanuel Shadary et la délégation des élus de cette province.

