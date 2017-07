Congo-Kinshasa: 750 millions USD portés disparus dans les mines - Le gouvernement recadre Global Witness

Le gouvernement affiche toute sa sérénité sur le dernier rapport de Global Witness notamment en ce qui concerne le fameux montant de 750 millions Usd, payés par les entreprises minières, mais qui ne serait pas versé dans le Trésor public.

Pour le ministre des Mines et le coordonnateur de l'ITIE en RDC, Global Witness a fait une « mauvaise interprétation des chiffres ». Les 750 millions Usd n'ont jamais disparu mais plutôt ont été rétrocédés aux différentes régies financières conformément à la loi fiscale.

À la suite du rapport de Global Witness, publié le 21 juillet, le ministère des Mines a tenu, hier lundi à Kin Plazza Mall, une conférence de presse pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur la répartition de 750 millions Usd payés par les entreprises minières à l'État entre 2013 et 2015. Le ministre des Mines, Martin Kabwelulu, le Coordonnateur national de l'Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE), le professeur Jérémie Mack Dumba, le directeur général de la Gécamines, Jacques Kamenga, ainsi que des responsables des régies financières ont pris part à ce face-à-face avec la presse pour éclairer la lanterne des journalistes.

En effet, dans un rapport intitulé « Distributeur Automatique du Régime », l'ONg internationale Global Witness soutient qu'entre 2013 et 2015, plus de 750 millions Usd versés par des entreprises minières aux administrations fiscales et entreprises minières publiques de la RDC ont échappé au trésor public. Selon Global Witness, cette somme représenterait entre 30 et 40% des recettes minières perçues par le pays durant cette période. Ce rapport s'est appuyé des documents de l'lITIE-RDC, institution chargée de promouvoir la gestion transparente et responsable des ressources minières, du pétrole et du gaz.

Des regrets

Le ministre des Mines n'a pas caché ses « regrets » par rapport à ce qu'il a qualifié d'« amalgame » fait par Global Witness dans l'interprétation des chiffres à lui transmis par l'ITIE-RDC. « La répartition de ces 750 millions Usd figure dans les rapports de l'ITIE. Global Witness a lu certainement à l'envers le rapport de l'ITIE sur la répartition des paiements des entreprises minières à l'Etat de 2013 à 2015», a déclaré Martin Kabwelulu, soupçonnant des motivations politiques dans le chef des acteurs de Global Witness.

« Je constate avec beaucoup de regret que l'interprétation est apparemment très orientée vers une mauvaise voie. En d'autres termes, ce rapport à plusieurs connotations politiques, et pourtant, les problèmes politiques ne sont pas que l'apanage de la RDC », a ajouté le ministre des Mines.

De son côté, le Coordonnateur national de l'ITIE est aussi convaincu de la mauvaise interprétation de ses documents par Global Witness. Pour lui, le commentaire de Global Witness ne relève que de la « pure imagination ». « Si Global Witness et monsieur John Peter (Ndlr : un responsable de Global Witness) s'étaient adressés à l'ITIE, nous aurions pu leur expliquer la répartition de ce montant. Mais, comme les rapports de l'ITIE sont faits en français, il est possible qu'ils aient fait une mauvaise traduction », a soutenu Mack Dumba, interprétant le tableau de la répartition des paiements des entreprises minières à l'Etat congolais entre 2013 et 2015.

Pour Mack Dumba, les 750 millions Usd ont été rétrocédés, conformément à la loi fiscale, aux différentes régies financières de la République démocratique du Congo. En effet, les 750 millions ont été retracés, selon une clé de répartition fixée par la loi, à quatre régies financières, à savoir la Direction de recettes provinciales du Katanga (DRKAT), la Direction générale des douanes et accises (DGDA), la Direction générale des recettes administratives et domaniales (DGRAD) et la Direction générale des impôts (DGI). Outre ces quatre régies financières, une quotité est réservée aux communautés locales et aux autres bénéficiaires.

Une lettre de protestation en attente

Le Coordonnateur national de l'ITIE a promis d'adresser une « lettre de protestation » à Global Witness, convaincu que cette ONG internationale pourrait éventuellement corriger son erreur d'interprétation.

Les représentants de la DGI, de la DGRAD et de la DGDA ont tous soutenu la véracité des chiffres du rapport ITIE, justifiant que c'est conforme à la loi. Pour la DGDA, les sommes perçues reviennent de droit à cette régie financière, car il s'agit des amendes et pénalités infligées aux entreprises minières qui sont en indélicatesse avec la loi. Il en est de même de la direction des recettes du Katanga qui perçoit entre 6 et 9% au titre de taxes sur la voirie urbaine et sur le concentré de cuivre et de cobalt.

Présent à cette conférence de presse, le directeur général de la Gécamines n'a pas souhaité répondre toute suite au rapport de Global Witness, promettant de donner toute la lumière à ce sujet dans les jours à venir.