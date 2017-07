Congo-Kinshasa: Violations des droits socio-économiques - Les autorités invitées à prévenir l'explosion

La VSV appelle les dirigeants à prévenir l'explosion de la poudrière sociale à travers une politique de répartition équitable du revenu national et la réduction du train de vie des animateurs des institutions publiques.

Au cours d'un point de presse tenu, lundi 24 juillet à son siège, la Voix des Sans Voix pour les Droits de l'Homme (VSV) a dit suivre avec une attention soutenue l'évolution de la situation sociale et économique de la population congolaise aggravée par l'effritement au jour le jour du pouvoir d'achat, suite, entre autres, à la dépréciation du franc congolais face au dollar américain, la devise la plus utilisée en République démocratique du Congo.

Les responsables de cette organisation ont fait remarquer qu'actuellement, il faut débourser mille six cent quatre-vingts francs congolais, voir mille sept cent francs pour un dollar américain, alors qu'il y a quelques mois, la parité entre la monnaie nationale et la devise américaine était de neuf cent vingt francs pour un dollar.

La perte de valeur du franc congolais entraine avec elle l'augmentation des prix des biens et services au grand dam de la population congolaise longtemps paupérisée et démunie avec la mauvaise gouvernance et la course effrénée à l'enrichissement rapide de ses gouvernants passés et actuels.

Les agents et fonctionnaires de l'Etat : militaires, policiers, agents des services de sécurité, médecins, magistrats, enseignants... tous payés en francs congolais, sont les premiers à payer le prix de la dépréciation de la monnaie nationale.

À titre illustratif, le salaire d'un attaché de bureau de deuxième classe (ATB2) au sein de l'Administration publique qui est de soixante-dix mille francs congolais est passé, avec la dépréciation, de 76$Us à 42$Us, rendant ainsi de plus en plus difficile son vécu quotidien.

Dans plusieurs familles, deux à trois enfants se partagent un morceau de pain sec pour ceux qui ont de la chance. Pire encore, des enfants peuvent attendre parfois jusqu'à des heures indues pour mettre quelque chose sous la dent après le retour des parents.

Mauvaise gouvernance et injustices criantes

Des familles entières sont humiliées par des propriétaires des maisons dans certains quartiers par manque des moyens financiers pour payer le loyer ainsi que les factures de l'eau et de l'électricité dont la plupart d'autorités congolaises, profitant de leurs rangs respectifs ne s'acquittent même pas.

C'est ainsi que la Régie de distribution d'eau (REGIDESO) et la Société nationale d'électricité (SNEL) se rabattent sur une population déjà paupérisée avec des factures qui augmentent régulièrement et de manière non proportionnelle avec la consommation réelle de l'eau ou de l'électricité.

Les abonnés de ces deux sociétés d'Etat sont devenus des vaches à lait et sont souvent obligés de s'acquitter de leurs factures sous diverses menaces de coupure d'eau ou d'électricité de la part des agents très zélés dépêchés sur terrain et qui n'hésitent pas parfois à solliciter des sommes d'argent indues auprès des consommateurs d'eau et d'électricité pour éviter ladite coupure.

Cette ONGDH relève qu'au regard de l'effritement continu du tissu socio-économique, certaines corporations socioprofessionnelles ont pris leur courage en mains en vue de revendiquer des réajustements salariaux auprès de leur employeur, l'Etat congolais.

Des appels à la grève sont lancés par de nombreux employés de l'Etat congolais pour revendiquer l'indexation de leurs salaires au taux de change fixé par la loi des finances ou le budget 2017, soit 1425 francs congolais pour un dollar américain en lieu et place de 920 francs congolais pour un dollar.

Les médecins bien organisés ont été les premiers à lancer le mot d'ordre de grève suite au silence observé par le gouvernement à répondre à leur cahier des charges. La grève des médecins est effective depuis le vendredi 21 juillet 2017 à 7H30', et seul un service minimum est assuré dans tous les hôpitaux sur toute l'étendue de la RDC.

De leur côté, les professeurs des universités qui ont menacé également d'emboiter le pas aux médecins auraient trouvé une solution aux mêmes revendications à travers les promesses leur faites.

Les autres agents et fonctionnaires de l'Etat rassemblés la semaine dernière à la célèbre Place dite Golgotha ont également menacé d'aller en grève pour le même motif, tandis que la Confédération du syndicat des infirmiers du Congo menaçait d'aller en grève dès hier lundi 24 juillet pour exiger l'indexation de leurs salaires au taux prévu par le Budget 2017.

Eu égard à tout ceci, la VSV dénonce les souffrances indicibles et la misère devenues le lot quotidien de la population congolaise, qui est privée de la jouissance effective des droits sociaux et économiques suite à la mauvaise gouvernance et aux injustices criantes pratiquées par les différents gouvernements congolais sous la barbe de l'institution Président de la République ainsi que l'opacité qui entoure la fixation des salaires, émoluments, dotations et autres primes des animateurs des institutions en général et les institutions Président de la République et Gouvernement en particulier.

Tout en soutenant les revendications légitimes des réajustements des salaires, la VSV s'interroge sur l'efficacité des démarches entreprises par les agents et fonctionnaires de l'Etat et les autres corporations socioprofessionnelles dont les revendications ne mettent l'accent que sur l'indexation de leurs salaires au taux prévu par la loi des finances 2017, au moment où nul ne peut à ce stade prédire jusqu'où ira la dépréciation de la monnaie nationale.

La VSV se demande si les agents et fonctionnaires de l'Etat se contenteraient du taux prévu par la loi des finances 2017 si un dollar américain équivaudrait trois mille francs congolais ou plus dans les jours à venir.

Pour la VSV, la solution pour l'amélioration effective des conditions socioprofessionnelles des agents et fonctionnaires de l'Etat doit impérativement passer par la mise en place d'une bonne politique de répartition équitable du revenu national dont le soubassement demeure la réduction effective du train de vie des animateurs des institutions de la République en général et en particulier les institutions Président de la République et Gouvernement que tout le monde, y compris certains députés nationaux, rêve d'intégrer

La VSV demande aux agents et fonctionnaires de l'Etat de ne pas se contenter des solutions ponctuelles, mais plutôt de celles qui sont durables en vue de mettre fin aux injustices criantes en RDC et de contribuer à la valorisation du travail de chaque Congolaise et de chaque Congolais.

Ils doivent désormais s'unir et être solidaires pour revendiquer leur droit légitime à un salaire décent qui leur permet de nouer les deux bouts du mois et d'épargner comme les ministres et autres mandataires de l'Etat.

Aussi, la VSV demande aux agents et fonctionnaires de l'Etat de tout mettre en œuvre pour se concentrer après les revendications relatives à l'indexation des salaires au taux prévu par la loi des finances 2017 sur des revendications susceptibles d'atténuer réellement la crise sociale.

A ce sujet, les délégués syndicaux et les autres groupes de pression sont invités à s'investir pour savoir et rendre public ce que touchent réellement les animateurs des institutions nationales et leurs collaborateurs, afin de mieux mener la lutte pour l'amélioration des conditions socioprofessionnelles des agents et fonctionnaires de l'Etat.

Pour cette ONGDH, il est plus que temps que cessent les violations des droits sociaux et économiques en RDC en octroyant des salaires décents à toutes celles et tous ceux qui travaillent pour l'intérêt supérieur de la nation.

En cas de difficultés financières ou économiques que traverserait la RDC, tout le monde doit, y compris les animateurs des institutions, consentir des sacrifices sans discrimination pour une bonne harmonie sociale et la concorde nationale.