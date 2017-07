Congo-Kinshasa: Enrôlement des électeurs - La Céni met le cap sur le Kasaï

Elections sans l'espace Kasaï ? Corneille Nangaa avait évoqué cette hypothèse en mai dernier soulignant que l'insécurité qui régnait à l'époque dans le Kasaï avait obligé la Céni à revoir son chronogramme dans l'enrôlement des électeurs.

Avec le vent d'accalmie qui souffle dans cet espace, la Céni prépare déjà son retour sur le terrain des opérations afin que la population de cette partie de la RDC participe, elle aussi, au processus électoral. C'est aux fins de préparer un plan d'actions communes que le président de la Céni est en tournée d'évaluation dans le Kasaï Oriental, le Kasaï Central et le Lomami.

Le président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), Corneille Nangaa, a entamé dimanche une tournée dans l'espace Kasaï. C'est une descente sur le terrain qui précède, en principe, le déploiement sur le terrain des équipes de la Céni en vue de poursuivre les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs suspendues à la suite des tensions qui ont secoué le Grand Kasaï. Avec le retour de l'accalmie, la Céni envisage sérieusement la reprise des opérations.

C'est en mai dernier au temps fort de la tragédie qui a prévalu dans le Kasaï que la Céni avait lancé l'hypothèse d'exclure les électeurs du Kasaï du processus électoral. Sans surprise, la déclaration de la Céni a été sévèrement remise en cause par les principaux notables du Kasaï, toutes tendances confondues. Il devenait dès lors indispensable pour la Céni d'intégrer le grand Kasaï dans son chronogramme. Après un temps d'observation, la Céni serait maintenant prête à dépêcher ses agents et du matériel dans le Kasaï. Cependant, des préalables sécuritaires s'imposent. C'est à quoi va s'atteler Corneille Nangaa pendant son séjour dans le Kasaï.

Les premiers pas dans le Grand Kasaï

Arrivé dans le Kasaï par la ville de Mbuji-Mayi, le président de la Céni a mis directement le cap sur Mwene-Ditu où il a eu des entretiens avec le comité de sécurité de la ville. Selon des échos recueillis dans les milieux proches de la Céni, les premiers éléments récoltés par Nangaa sont rassurants. Dans les localités de Luilu et Kamiji de la province de Lomami, la Céni se dit déjà prête à lancer les nouvelles opérations d'enrôlement.

Hier lundi, Corneille Nangaa est revenu à Mbuji-Mayi où il a eu, au Club Miba, une séance de travail avec les forces vives du Kasaï Oriental autour de deux points essentiels, en l'occurrence les préparatifs au lancement des opérations d'identification des électeurs et l'évaluation de la situation sécuritaire. A l'Assemblée provinciale du Kasaï Oriental, des entretiens ont tourné autour des questions opérationnelles du processus électoral.

Deux jours après sa tournée d'inspection dans le Grand Kasaï, le président de la Céni se montre de plus en plus rassurant sur la reprise des opérations d'enrôlement. Les premières étapes de Mwene-Ditu et de Mbuji-Mayi ont donné des assurances à la Céni qui s'attelle pour l'instant à l'éventaire des matériels et du besoin en personnel en de relever le nouveau chronogramme spécifique.

Pour l'essentiel, la Céni et toutes les autorités provinciales, aussi bien dans le Lomami et qu'au Kasaï Oriental ont, annonce-t-on, convenu d'un plan d'actions communes dont la mise en œuvre ne devrait pas tarder.

Néanmoins, pour l'instant, le président de la Céni s'est montré prudent par rapport à la date exacte de la reprise des opérations dans l'espace meurtri du Kasaï. A la Céni, on n'évite d'aborder le challenge du Kasaï dans la précipitation. C'est donc avec tact et minutie que la Centrale électorale évalue sur le terrain les préalables à vider avant de se lancer dans la bataille. Mwene-Ditu et Mbuji-Mayi ne poseraient plus aucun problème.

Le grand défi se trouverait plutôt dans le Kasaï Central d'où sont partis les troubles qui ont embrasé une bonne partie du Grand Kasaï.

Kananga de tous les enjeux

La prochaine escale de sa tournée dans le Kasaï est la ville de Kananga, chef-lieu du Kasaï Central. Théâtre d'événements sanglants qui ont opposé les forces gouvernementales aux miliciens du grand chef Kamuina Nsapu, le Kasaï Central a été l'épicentre du drame qui s'est abattu sur l'espace Kasaï. Dans le Kasaï Central, de nombreux défis attendent la Céni. Et Nangaa, son président, ne désarme pas.

Quoiqu'il en soit, sa tournée dans le Grand Kasaï a redonné de l'espoir aux habitants de cette partie du territoire national. Ils ont désormais la certitude qu'ils ne seront pas laissés en marge du processus électoral. Mais, jusqu'au bout, le Grand Kasaï aura été une grande épine pour la Céni. En se lançant à la reconquête du Grand Kasaï, Corneille Nangaa tente de déminer avant un redéploiement en grand nombre de ses équipes.

Pour le moment, les premières données du Kasaï augurent de bonnes perspectives. Le Kasaï pacifié, la Céni peut alors lancer le dernier assaut pour boucler sur l'ensemble du territoire national les opérations d'enrôlement des électeurs. A ce jour, la Céni a déjà dépassé la barre de 30 millions d'électeurs contre des attentes d'environ 45 millions d'électeurs.