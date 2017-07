Cameroun: Crise anglophone - Au tribunal, le procès contre les prélats renvoyé

Ouvert le 5 juin 2017 dernier, ce procès qui relève de l'inédit, avait été renvoyé au 24 juillet 2017. Le juge avait estimé recevable ce jour-là, la lettre du conseil des plaignants, Me Julius Achu. Dans cette correspondance, l'avocat résidant à Douala, laisse entendre qu'il est malade et ne pouvait prendre part à cette première audience.

Il est à noter que le consortium réclame 150 milliards de dommages et intérêts aux prêtres et pasteurs incriminés.

Au rôle du Tpi, une note datée du 21 juillet du président de cette instance judiciaire, la magistrate Theresa Bikele, renvoie au 25 septembre 2017, le procès qui oppose le consortium à l'archevêque Cornelius Fontem Esua et Co. Il en est de même de l'affaire qui oppose le consortium au Rev Godwill Cham, président exécutif de la Cbc Church. On se souvient que le consortium conduit par Col Tamabang et Lt Col Terrence Sama avait porté plainte contre ces hommes d'église, prétextant qu'ils avaient refusé d'ouvrir leurs écoles et collèges après la levée du mot d'ordre de grève par les syndicats des enseignants.

La deuxième audience entre le consortium des parents d'élèves et les prélats (archevêque, évêques de la province ecclésiastique de Bamenda et le Rev président exécutif de la Cbc Church) n'a pas eu lieu hier lundi 24 juillet 2017 au tribunal de première instance (Tpi) de Bamenda comme initialement annoncée.

