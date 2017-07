Tunisie: Une dangereuse tendance

On peut avancer tous les arguments imaginables. Toutefois, notre pays a ses traditions en matière de formation des cadres sportifs. L'Institut national des sports a, depuis l'aube de l'Indépendance, apporté à la Tunisie une grande réputation en matière de formation. Il en produit à la pelle, et de grande qualité.

Certes, le football est universel. Il a de plus en plus tendance à gommer les barrières et les frontières des nationalités.

En cette intersaison, non content d'engager un head coach étranger, le Club Africain a laissé libre cours à son technicien italien Marco Simone de choisir la composition de son staff qui est cent pour cent étranger: L'adjoint Andrea Ligori est italien. Le préparateur physique Patrick Lagane est français. Quant à l'entraîneur des gardiens de but, Stéphane Porato, il est également français.

