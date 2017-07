Cameroun: Voilà pourquoi cette maman affirme que le président de la République rend souvent visite à mon fils !

La télévision a déjà fait école dans les grandes villes et même pénétré les contrées les plus remontées du pays. Nous ne sommes plus pendant les années mythiques de l´arrivée de cet écran magique où il fallait faire de la queue chez quelques privilégiés qui à l´époque pouvaient s´offrir le luxe de faire le tour du monde, étant confortablement installés dans leur salon.

Bien que devenu un media des masses, la télévision reste un mystère pour Magni Pauline. Cependant le rêve de sa vie ne tardera pas à se réaliser. Et ceci lors de son tout premier séjour chez son fils installé à Douala. Celui-ci invite celle qui l´a mis au monde, a souffert pour lui donner une éducation digne de nom et une formation dans une des prestigieuses écoles du pays malgré ses origines très modestes.

Les coépouses de Magni Pauline ont déjà les enfants installés en ville, y vont de temps en temps et retournent l´épater avec les prouesses de leurs enfants. L´heure de Magni a sonné et rien ne peut noircir l´étoile qui va briller.

A Douala chez son fils, Magni peut regarder la télévision comme bon lui semble. Les soirs, elle prend place à côté de son fils qui vient de tout aménager et offre à sa mère un luxe dont seuls les Grands de ce pays ont le secret. Le fils de Magni a percé. Quoi de plus normal que de mettre sa maman à l´aise. Une sagesse africaine ne dit-elle pas qu´on nourrit l´enfant jusqu´à ce qu´il ait les dents pour qu´il nourrisse le parent quand il perdra les siens ? C´est ce que fait le fils de Magni.

Arrive le temps du journal du soir. Le président de la République est installé sur l´écran géant comme s´il était juste là devant eux. Il parle et le fils de Magni s´énerve, se lève et insulte: "Mon frère, le rappel de nos salaires c´est pour quand ? Je te dis qu´il est hors de question d´attendre encore. Je te dis non, moi le fils de la digne Magni Pauline." Lorsque Magni va aux toilettes et revient quelques minutes plus tard, le président a disparu. Vu la mine de son fils, elle n´ose rien commenter.

Le lendemain, ce même président réapparait, son fils s´énerve à nouveau. Magni préfère sortir pour les laisser en tête à tête, hommes, entre grands, comme la sagesse du village l´exige. Lorsqu´elle revient, aucune trace du président !

A son retour au village, les coépouses qui pensaient détenir seules le secret de la modernité qu´elles vivaient chez leurs enfants en ville, viennent prendre les nouvelles chez Magni, pas sans un petit goût de jalousie. Chacune prend place à côté du feu et Magni parle de son tout premier séjour en ville. Elle raconte:

- Mes coépouses, imaginez, le président de la République venait parfois les soirs rendre visite à mon fils. Malheureusement les deux se disputaient beaucoup, je ne sais pas trop pourquoi car je ne comprends pas le frency (le français).

- Ah bon, s´étonne l´une de ses coépouses qui prend déjà l´histoire avec pincette.

Magni Pauline continue:

- C´est parce que je ne parle pas aussi le frency, sinon j´allais demander à monsieur le président PoBia pourquoi les prix des pommes de terre ont chuté ainsi.

Que les coépouses croient ou pas, le fils de Magni a percé et d´ailleurs lorsqu´elle raconte comment les portes des supermarchés s´ouvraient de façon automatique pour accueillir son fils, le doute est enterré une fois pour de bon.

Au moment où nous vous rapportons les faits, le griot du village raconte la légende dans le cadre de la fête de récolte; l´histoire du fils de Magni, le tout premier originaire du village à avoir reçu le président de la République à domicile. Même si ce n´était que sur écran !