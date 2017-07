Cameroun: Médias - Vision 4 TV devient la 1ère chaine de télévision privée de République Centrafricaine (RCA)

La chaine de télévision camerounaise du Groupe L'Anecdote (GA) dont Jean Pierre Amougou Belinga est le Président directeur général (PDG), y a inauguré une antenne le 21 juillet dernier à Bangui, en présence du chef de l'Etat Faustin Archange Touadéra.

Du beau et prestigieux monde vendredi dernier à l'Avenue des Martyrs à Bangui la capitale de la RCA. Faustin Archange Touadéra, Président de la RCA, Emile Gros Raymond Nakombo, maire de Bangui, Charles Paul Lemasset Mandya, ministre centrafricain de la Communication, Jean Pierre Amougou Belinga, PDG du Groupe de presse international L'Anecdote. Mobile, l'inauguration par le président centrafricain, de la dernière née du GA : Vision 4 RCA du nom de la toute 1ère chaine de télévision du pays éponyme. Une brave initiative de Jean Pierre Amougou Belinga, unanimement vu par l'opinion publique, comme le Silvio Berlusconi camerounais des médias.

« Monsieur le président de la République, chef de l'Etat, cette première chaine privée s'inscrit parfaitement dans les grandes lignes de votre projet de société (... ) Cet outil vient enrichir l'espace médiatique dans notre pays », dira dans son allocution de bienvenue, le maire de Bangui. Et de poursuivre : « Ce seront certainement de nombreuses heures de compétitions sportives, de films et de documentaires dont les populations raffolent. Mais, au-delà de ces divertissements, c'est aussi une contribution déterminante pour ramener un climat de confiance inscrit dans votre profession de foi qui est la création des richesses, à générer de l'emploi, et de promouvoir la culture centrafricaine.

Jean Pierre Amougou Belinga décoré par le chef de l'Etat centrafricain

Faustin Archange Touadéra ne s'est pas fait prier pour décorer à juste titre, un Africain qui aux dires de plusieurs observateurs, est un panafricain soucieux d'inciter le continent à sortir de l'aliénation médiatique occidentale, en dotant l'Afrique de puissants vecteurs de communication qui lui soient propres, et puissants à l'échelle mondiale. Aussi, Jean Pierre Amougou Belinga le PDG du GA sera-t-il fait officier de l'Ordre national de la reconnaissance centrafricaine par le chef de l'Etat, de même que le Français d'origine camerounaise Joël Nkouemo, médiateur entre le GA et les officiels centrafricains. Ont aussi été honorés, mais au titre de chevalier de l'Ordre national de la reconnaissance centrafricaine, Dieudonné Ernest Obama, Jean Claude Abéga Fouda et Michel Bené.

Avec un investissement de quasiment un milliard FCFA, Vision 4 RCA, dernier bébé du GA, émet depuis le 21 juillet 2017 en Centrafrique. Un pays qui a besoin de plus de visibilité à l'international pour faire connaitre tous les efforts de pacification et de reconstruction du pays entrepris par le nouveau Président, Faustin Archange Touadéra. Et qui mieux pour le faire que Vison 4 RCA du valeureux Camerounais Jean Pierre Amougou Belinga que tout le peuple pousse à devenir à devenir sénateur ou député pour 2018 ? Tant l'homme, dit-on, a la carrure, le charisme, la lucidité, le patriotisme et la dignité, efficients adjuvants à cette fonction élective. Bien au-delà des commentaires et ragots des égouts puants provenant des réseaux sociaux, et des esprits aigris et rétrogrades qui s'y activent cagoulés.

Camer.be vous propose en images la cérémonie d'inauguration de Vision 4 RCA à Bangui.