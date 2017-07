Tunisie: Youssef Chahed appelle à une coopération efficace et complémentaire

S'exprimant lors de la deuxième réunion du groupe de communication des ministres de l'Intérieur placée sous le thème « La route de la migration en Méditerranée », Majdoub a fait observer qu'aucun pays du monde ne peut affronter seul le phénomène de la migration irrégulière et ses répercussions, appelant les pays de l'Europe à contribuer à l'effort de lutte contre l'infiltration des individus et la migration clandestine à travers la mise en place de programmes d'intégration sociale, économique et culturelle au profit des émigrants.

« L'aide fournie par l'UE en faveur de la formation, de l'emploi et du développement va également dans le sens d'un frein aux flux migratoires », a-t-il poursuivi.

De son côté, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a souligné le lien « étroit » entre l'émigration clandestine et l'expansion du phénomène du terrorisme, d'extrémisme et du crime organisé et transfrontalier.

Il a ajouté que son cabinet se penche actuellement sur l'élaboration d'une stratégie nationale visant la promotion de l'émigration régulière des Tunisiens. Cela est d'autant plus nécessaire, a-t-il dit, que les Tunisiens à l'étranger contribuent de manière significative à l'effort national de développement.

Par ailleurs, Chahed a souligné l'engagement résolu de la Tunisie à lutter contre l'émigration illégale, appelant dans ce sens à promouvoir une coopération efficace et complémentaire pour éviter les conséquences dramatiques de l'émigration illégale et protéger la vie des émigrants».

D'autre part, le ministre de l'Intérieur, Hédi Majdoub, a tenu, dans le cadre de la deuxième réunion des ministres de l'Intérieur du groupe de contact sur «La route migratoire en Méditerranée» des réunions avec les ministres de l'Intérieur de France, de Tchéquie et d'Italie ainsi qu'avec le commissaire européen chargé de la migration, des affaires intérieures et de la citoyenneté.

Les réunions ont porté sur les moyens de développer la coopération sécuritaire entre la Tunisie et ces pays, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, publié hier.

Rappelons que la Tunisie a abrité hier la deuxième réunion des ministres de l'Intérieur du groupe de contact sur la route migratoire en Méditerranée. Quatorze pays et quatre organisations internationales ont participé à cette réunion autour des flux de la migration clandestine.