Tunisie: Le dernier rideau

Cette tactique est devenue la marque de fabrique du CA, surtout face aux gros bonnets (EST, ESS, CSS), au point d'insinuer chez la plupart de ses adversaires un sentiment terrible pour toute équipe :la crainte !

La crainte de se faire punir à la moindre perte de balle, au premier mauvais replacement défensif, à n'importe quelle minute. C'est pourquoi la grande majorité préfère ne jamais se jeter à fond en attaque. Les rares à s'être aventurés dans des offensives engagées en ont tantôt payé le prix fort.

Et là, on parle surtout des outsiders, surtout en Coupe de la CAF (Rivers United et Rslaf). En football, généralement, quand on bute contre une défense de fer, on est immédiatement sanctionné.

C'est forcément un « projet » à mettre en place pour le CA.

Dénicher de nouvelles têtes

Seulement, cette année, face aux concurrents traditionnels en championnat, le CA a trébuché à plusieurs reprises lors du play-off. La raison ? Sous pression, le CA prend des buts.

Ce qui est nouveau par rapport aux années précédentes, c'est que sur coups de pied arrêtés, le CA est souvent en danger.

Même contré, il peine à fermer l'axe. En clair, l'équipe ne dégage plus la même sérénité défensive et paraît moins insubmersible. Bref, d'un point de vue global, ce ne sont pas les hommes qui font défaut, mais l'état d'esprit défensif et l'image renvoyée.

Des ingrédients censés couler dans les veines de toute arrière-garde qui se respecte. Oui, derrière les milieux, le dernier rideau doit être plus convaincant. Ne plus être à contretemps des deux autres lignes.

C'est poussif derrière et ça influe sur le rendement général. Plus haut, du point de vue animation du jeu. C'est un ton au-dessus. Il n'y a pas vraiment de problème d'utilisation du ballon.

Les remontées de ballon, la création, les fulgurances dans les trente derniers mètres. Le CA dispose de tauliers capables de faire le job comme on dit. Tout remettre à plat ou reprendre le même schéma (le 4-2-3-1) ?

Marco Simone sait pertinemment qu'en s'enfermant dans un plan figé, il deviendra prévisible et s'exposera à terme.

Deux solutions s'offrent donc à lui: perfectionner à nouveau ses filières traditionnelles offensives, au point d'en faire de nouveau une arme impitoyable, ou tout remettre à plat. Vu son effectif et le calendrier, pas sûr qu'il aura le temps de tâtonner et de refondre les habitudes du Club Africain.

Enfin, et c'est le point qui fâche. Cette année, le banc n'est pas assez utilisé. Frustrant quand on sait que Dkhilali, Ben Yahia, Ouedherfi et Kchok ont assez de métier pour s'en sortir une fois sollicités.

Certains diront que c'est difficile de faire jouer tous ses « titulaires en puissance » en même temps, et de favoriser une harmonie sur le terrain.

Dilemme cornélien ou plutôt revers de la médaille. Il n'y a pas à proprement parler d'abondance sur le banc. Mais optimiser l'existant sera porteur à terme pour un club qui joue sur tous les fronts.