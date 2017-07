Cameroun: Construction des stades de football - Arrêt sur images

Au Mali, la construction du stade du 26 mai de Bamako d'une capacité de 60 000 places , a coûté 18 milliards de FCFA.

En Tunisie, la construction du stade olympique de Radès d'une capacité de 60 000 places, a coûté a coûté 49 milliards de FCFA.

En Côte d' Ivoire, la construction du stade olympique d' Ebimpé d' Abidjan tout couvert d'une capacité de 60 000 places a commencé en 2013 pour un coût de 50 milliards de FCFA.

Au Cameroun, la construction du stade Paul BIYA à Olembé ,d'une capacité de 60 000 places, va coûter 163 milliards de FCFA.

La construction du stade de Japoma à Douala d'une capacité de 50 000 places , va coûter 150 milliards de FCFA.

La réhabilitation et non la construction d'un stade à Yaoundé, un à Douala, un à Bafoussam et un à Garoua, a été chiffrée à 158 milliards de FCFA. L'aménagement extérieur des petits stades de Limbé et Bafoussam coûte 20 milliards, soit 2 milliards de plus que le stade de 60 000 plus que le stade de Bamako.

Depuis 2014 que le Cameroun a bénéficié de l'organisation de la CAN 2014, l'argent ne fait que sortir pour le terrassement. Et quand moi Camerounais n'ayant jamais volé dans les caisses de l' État tire la sonnette d'alarme, les pilleurs et profiteurs du régime disent que je ne suis pas un bon patriote.

Le bon patriote au Cameroun est celui qui fait la surfacturation, gagne les marchés et livre les ouvrages fictifs.