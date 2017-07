Tunisie: Débuts « pièges » pour les quatre grands

Le tenant de titre, l'Espérance de Tunis, entamera la nouvelle saison par un déplacement chez le néopromu, le Club Olympique de Médenine. Un match «piège» par excellence face à un adversaire à la portée en théorie.

Sur le terrain, c'est plutôt un déplacement en terre inconnue pour les «Sang et Or» qui feront par la suite un second déplacement chez un vieux rival, l'Union Sportive de Ben Guerdane, qui les a éliminés en demi-finale de la Coupe de Tunisie dans les conditions que tout le monde connaît.

L'Etoile du Sahel débutera également le nouvel exercice par un déplacement «piège» à Bizerte. Le Club Africain, quant à lui, recevra l'Avenir Sportif Gabésien, un adversaire qui s'est plutôt bien comporté la saison dernière. Un outsider à prendre très au sérieux.

Le CSS recevra une vieille connaissance, l'Union Sportive de Monastir, qui retrouve l'élite après deux ans passés en Ligue 2.

Avec les recrutements effectués lors du mercato estival, l'USMO retrouve la première division avec des arguments non négligeables, au même titre que le Stade Tunisien qui s'est bien renforcé durant l'été, mais qui retrouvera la Ligue 1 avec un périlleux déplacement à Métlaoui.

Bref, tous les matches de début de saison sont aussi difficiles qu'imprévisibles, pour les grands, mais aussi pour les néopromus de la Ligue 1.

Les matches-chocs à partir de la cinquième journée

Si les quatre premières journées donneront le tempo en nous éclairant sur les dispositions des uns et des autres, la cinquième journée nous offrira la première affiche de la saison à Sousse où l'ESS recevra l'EST.

Les passionnés de derbies attendront la journée suivante pour voir les deux clubs de la capitale s'affronter à Radès.

A la septième journée, on assistera au deuxième classico de la saison, opposant l'ESS au CSS. Le rythme ira donc crescendo à partir de la cinquième journée. En effet, le CA affrontera l'ESS lors de la huitième journée et la journée suivante, l'Espérance recevra le CSS.

La phase aller sera clôturée également par une belle affiche à Radès qui abritera le classico CA-CSS.

C'est donc une nouvelle saison qui débutera. Pourvu que le spectacle soit au rendez-vous au grand bonheur des férus du ballon rond.