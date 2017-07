Afrique: Forum pour la révolution verte - Abidjan accueille l'événement en septembre

Le gouvernement de Côte d'Ivoire est déterminé à améliorer constamment le secteur agricole qui constitue la clé du développement économique.

Selon un communiqué, cette phrase a été prononcée à la fin de la semaine dernière par Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, lors d'une réunion à la Présidence avec une délégation de haut niveau en prélude au Forum pour la révolution verte en Afrique (AGRF) qui se tiendra à Abidjan du 4 au 8 septembre 2017.

D'après la même source, le Forum pour la révolution verte en Afrique (AGRF) est une plateforme qui permet aux leaders mondiaux et africains d'élaborer des plans d'action pragmatiques capables de promouvoir l'agriculture africaine.

Créé en 2010, il est devenu la principale plateforme de rencontre agricole au niveau africain qui réunit une gamme d'importantes parties prenantes du paysage agricole africain en vue de discuter et élaborer des plans concrets visant à réaliser la révolution verte en Afrique.

Dirigée par Strive Masiyiwa, Président fondateur d'Econet Wireless et Président du Conseil d'administration de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA), la délégation a informé le Président Ouattara sur les préparatifs du Forum et l'importance de ce dernier pour la promotion des priorités en matière de transformation de l'agriculture de la Côte d'Ivoire et de l'ensemble du continent.

Le Président et la délégation ont également discuté des voies et moyens de mobiliser de plus importants investissements en faveur du pays et des chaînes de valeur agricoles de la région.

Le Président Ouattara invitera un certain nombre de ses pairs chefs d'Etats, des ministres, des dirigeants commerciaux et des entrepreneurs de la région et de la planète à prendre part à l'AGRF 2017 qui se déroulera sous son patronage.

Premier pays africain francophone à abriter le Forum, la Côte d'Ivoire est salué en tant que leader qui a su mettre l'agriculture au centre de la transformation économique.