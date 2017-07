Sénégal: 8èmes jeux de la Francophonie au basketball - Les lionnes U25 survolent le premier tour

En quart de finale, les Lionnes affronteront la Côte d'Ivoire, deuxième du groupe C du tournoi et pays hôte.

Après avoir fait le plein de points devant le Niger et la Guinée, les Lionnes franchissent ainsi et pour la première fois dans ce tournoi la barre la barre des 100 points. Cette troisième victoire permet d'occuper la première place du groupe D mais aussi d'aborder le reste de la compétition avec confiance.

La deuxiéme période n'aura été qu'une simple formalité pour les Lionnes. La bande à Couna Ndao, Maty Fall, Binta Ndoye et Ndéye Fatou Ndiaye (meileur marqueuse de la rencontre avec 22 points) va lancer les derniers assauts et terrminer en roue libre. Soit une différence de 86 points qui démontrent amplement la toute domination de cette équipe sénégalaise par rapport à ses premiers adversaires de la poule D.

Les Lionnes du Sénégal en U25 ont maté hier, lundi 24 juillet, l'Ile Maurice lors de leur troisième match dans le groupe D du tournoi de basket des 8es Jeux de la Francophonie d'Abidjan. Les Lionnes ont été sans pitié en s'imposant sur la marque de (104 à 18). L'équipe mauricienne n'a pas réellement pesé lourde et a été asphyxiée dès le premier quart temps conclu par un score de (2-24). Ce qui prouve d'entrée l'écart entre les deux équipes. Les protégées du coach Birahim Gaye «Birou» ne lévent pas le pied et concluent la première mi-temps avec un matelas de 42 points (45 -3).

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.