Les deux vice-présidents sont Idriss Dokony (Tchad) et Hamid Lahlou Kamal (Maroc). Denis Masseglia (France) a été désigné secrétaire Général et André Angwe Aboughe (Gabon) comme trésorier.

Par ailleurs, la même source indique que 2 unions francophones sont devenues organisations associées de l'Afcno : l'association des fédérations francophones de lutte et la confédération internationale francophone de sport adapté et culture.

Balla Dièye a fait son entrée dans l'association des fédérations francophones de lutte et la confédération internationale francophone de sport adapté et culture (Afcno) au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire et son assemblée générale extraordinaire, tenue le 22 juillet, en marge des Jeux de la Francophonie.

